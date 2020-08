Anders in Deutschland, in den vergangenen Wochen sind die Fallzahlen positiv getesteter Menschen wieder so stark gestiegen, dass die Furcht vor einer zweiten Welle steigt. Der Ärzteverband Marburger Bund sagt sogar, dass die zweite Welle schon da sei . Das liegt daran, dass durch lokale Ausbrüche Hotspots entstehen, aber auch Reiserückkehrer bringen mutmaßlich das Virus aus Urlaubsgebieten mit.