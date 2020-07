Neuinfektionen und Genesenen zeigen. Doch in den vergangenen beiden Wochen sind die Fallzahlen positiv getesteter Menschen wieder so stark gestiegen, dass die Furcht vor einer zweiten Welle steigt, manche sagen auch, die zweite Infektionswelle sei bereits da. Deutschland hat die Corona-Pandemie relativ gut im Griff, wie die Zahlen derund Genesenen zeigen. Doch in den vergangenen beiden Wochen sind die Fallzahlen positiv getesteter Menschen wieder so stark gestiegen, dass diesteigt, manche sagen auch, die zweite Infektionswelle sei bereits da.

Wieder mehr Corona-Hotspots und Verbreitung des Virus in der Fläche

Zum anderen aber verbreitet sich das Coronavirus SARS-CoV“ auch mehr in der Fläche - was unter anderem an Reiserückkehrern aus dem Urlaub nicht nur aus Risikogebieten liegt.

Corona-Zahlen des RKI: Das ist die Lage im Landkreis Biberach

Doch wie sieht es in den Landkreisen aus? Deutet sich auch im Kreis Biberach die Gefahr einer zweiten Welle oder von Hotspots an? Das sind die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu Neuinfektionen, Toten und Genesenen.

Zahl der Infizierten (Stand Mittwoch, 29. 7. 2020): 633

Veränderung zum Vortag: +1

Zahl der Toten, die an oder mit Corona gestorben sind: 34 Menschen, 14 Frauen und 20 Männer

Veränderung zum Vortag: 0

Zahl der Genesenen: 594

Fälle pro 100.000 Einwohner: 316,9

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner: 2,0

Einwohnerzahl: 199.742

Das sagt das RKI zur Risikobewertung von Corona

Das RKI betont in seiner aktuellen Bewertung der Corona-Lage: „Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit weiterhin insgesamt als hoch ein, für Risikogruppen als sehr hoch. Diese Einschätzung könne sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern.

RKI rät weiter zu Mundschutz gegen Corona

Zu den zuletzt wieder gestiegenen Fallzahlen in Deutschland heißt es beim RKI: Die Zahl der täglich neu übermittelten Fälle war in den letzten Tagen bereits angestiegen. Diese Entwicklung ist sehr beunruhigend und wird vom RKI weiter sehr genau beobachtet. Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden.

Das gelingt nur, wenn sich die gesamte Bevölkerung weiterhin engagiert, zum Beispiel, indem sie Abstands- und Hygieneregeln konsequent einhält – auch im Freien, Innenräume lüftet und, wo geboten, eine Mund-Nasen-Bedeckung korrekt trägt.