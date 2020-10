Für ganz Deutschland hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am, ganze 6638 Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet. Das ist die bisher höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland. Diese negative Entwicklung trifft auch den Landkreis Biberach , wo bereits seit Tagen die Zahl der Infizierten ebenfalls zunimmt.

Sind die Werte bei denundauch am Donnerstag in und rund umweiter gestiegen? Hier die aktuellen Kennziffern des RKI. Das Landratsamt Biberach (LRA) meldet in der Regel mehr Infektionen als das RKI. Die Zahlen des Landratsamtes sind im Falle von Abweichungen in Klammern gesetzt.