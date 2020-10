Berlin die Zahl der Infektionen mit dem Bezirke in der Hauptstadt den Lange war Bayern das Bundesland mit den meisten Corona-Hotspots. Seit der vergangenen Woche steigen auch indie Zahl dermit dem Coronavirus rasant an. Am Montag überschreiten vierin der Hauptstadt den bundesweit geltenden Grenzwert für Neuinfektionen. Die Stadt reagiert darauf mit Einschränkungen.

Corona in Berlin heute: Diese Zahlen meldet die Stadt

Die Stadt Berlin gibt die aktuellen Corona-Zahlen in einem Dashboard aus. Laut der Stadt gibt es seit Beginn der Pandemie 15.647 nachgewiesene Corona-Fälle. 231 Menschen sind an oder mit Corona gestorben. 13.270 Menschen gelten als genesen. Die Corona-Ampel in Berlin steht bei der 7-Tage-Inzidenz auf rot. Diese Bezirke sprengen die Grenzwerte (Stand 4.10.):

In Friedrichshain-Kreuzberg liegen die Zahlen schon seit der vergangenen Woche hoch. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 58,9.

Auch Berlin-Mitte hat den Grenzwert mit einer 7-Tage-Inzidenz von 57 überschritten.

In Neukölln sind die Zahlen mit 56,7 ebenfalls hoch.

Tempelhof-Schöneberg liegt mit 49,9 laut Angaben der Stadt knapp unter dem Grenzwert.

In den Innenstadt-Bezirken in Berlin steigen die Zahlen rasant.

© Foto: Dashboard Stadt Berlin

RKI-Zahlen Berlin: So hoch ist die 7-Tage-Inzidenz in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt in seinem Dashboard die aktuellen Zahlen für Bundesländer und Landkreise aus. Diese Zahlen unterschieden sich von denen der Stadt aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung der Daten. Das RKI meldete am Montag vier Bezirke über dem Grenzwert von 50. Diese Bezirke sprengen laut RKI den Grenzwert (Stand 5.10., 0:00 Uhr):

In Friedrichshain-Kreuzberg liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 59.

Auch Berlin-Mitte hat den Grenzwert mit einer 7-Tage-Inzidenz von 57,3 überschritten.

In Neukölln sind die Zahlen mit 54,3 ebenfalls hoch.

Tempelhof-Schöneberg liegt mit 52,3 knapp über dem Grenzwert.

Corona Regeln Berlin: Diese Maßnahmen beschließt die Hauptstadt

Angesichts zuletzt gestiegener Corona- Infektionszahlen in Berlin hat die Stadt strengere Corona-Regeln erlassen. Das beschloss der Berliner Senat am Dienstag, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sowie seine Stellvertreter Ramona Pop (Grüne) und Klaus Lederer (Linke) mitteilten. Das gilt nun in der Hauptstadt:

Private Feiern im Freien mit mehr als 50 Teilnehmern sind künftig verboten.

In geschlossenen Räumen gilt eine Obergrenze von 25 Teilnehmern.

Ab zehn Teilnehmern müssen bei den Feiern deren Daten dokumentiert werden, um eine Nachverfolgung von Kontakten im Falle einer Infektion sicherzustellen.

Neu ist auch eine allgemeine Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden. Diese gilt auf Fluren und in Aufzügen, nicht aber bei Arbeiten am Schreibtisch.

Bisher gibt es eine Maskenpflicht etwa in Bussen und Bahnen oder Geschäften.

Die neuen Regelungen gelten ab diesem Samstag. Am Freitag werden sie im Amtsblatt veröffentlicht.

Bei falschen Angaben auf Namenslisten zur Kontaktverfolgung ist ein Bußgeld von bis zu 500 Euro möglich.

Dehoga-Chefin kritisiert Alkoholverbots-Debatte in Berlin

Die Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Ingrid Hartges, hat vor den Folgen eines nächtlichen Ausschank- und Verkaufsverbots für Alkohol gewarnt, wie es derzeit im Berliner Senat diskutiert wird. "In Städten wie München oder Würzburg beklagten Wirte durch die dort vor Wochen geltenden Alkoholverbote Umsatzeinbrüche von bis zu 50 Prozent", sagte Hartges der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe).

Die "neue Verbotsdebatte" sei "inakzeptabel", sagte Hartges. Wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen in mehreren Berliner Bezirken hatte die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) zuvor ein Ausschank- und Verkaufsverbot für Alkohol von 23.00 bis 06.00 Uhr gefordert.