Auf dem Corona-Gipfel am 10.02.2021 wird entschieden, wie lange der Lockdown verlängert wird.

Es wird auch eine Entscheidung dazu erwartet, wann Schulen und Kitas wieder öffnen dürfen.

Auch in Bayern gibt es derzeit keinen Präsenzunterricht. Markus Söder hat sich schon mehrfach gegen Lockerungen ausgesprochen.

In der Beschlussvorlage - die auf dem Stand von Mittwoch, 10.02.2020, 7.40 Uhr datiert ist, heißt es: „Die Kontaktbeschränkungen müssen in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden.“ Doch zu Schulen gibt es eine andere, klarere Aussage

Wie geht es an den Schulen in Bayern weiter? Seit dem 1. Februar wird für Abschlussklassen wieder Präsenzunterricht angeboten. Doch jüngere Schülerinnen und Schüler werden weiter im Homeschooling unterrichtet, Kita-Kinder müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Nur wenn die Eltern beruflich gebunden sind, dürfen ihre Kinder die Notbetreuung nutzen.

Beschlussvorlage: Schrittweise Öffnung im Bildungsbereich hat Priorität

Auf dem Corona-Gipfel am 10.02.2021 wird unter anderem diskutiert, wann die Schulen grundsätzlich wieder geöffnet werden. In der aktuellen Beschlussvorlage heißt es grundsätzlich dazu: „Um Bildung und Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, haben Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich (...) Priorität“. Und weiter steht dort: „Dieser Bereich soll daher als erster schrittweise wieder geöffnet werden“.

Auch in Bayern? Im Freistaat hatte sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aber schon mehrfach kritisch zu baldigen Lockerungen des Corona-Lockdowns geäußert.

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hofft weiter auf eine möglichst rasche Rückkehr zum Präsenzunterricht an Grund- und Förderschulen sowie für alle Abschlussklassen. Genaue Öffnungsschritte und Termine sind aber weiterhin offen. Das sagte er nach einer Videoschalte mit Lehrer-, Eltern- und Schülervertretern. „Ich persönlich halte gerade bei den Grundschülern für wichtig, dass alle in absehbarer Zeit wieder in die Schule kommen.“ Über konkrete Öffnungen würde aber erst nach dem Corona-Gipfel und abhängig von der Infektionslage entschieden.

Faschingsferien 2021 fallen in Bayern aus

Bereits Anfang Januar hatte der Bayerische Landtag entschieden, die Faschingsferien 2021 zu streichen, damit die Schüler wegen Corona ausgefallenen Unterricht nachholen können. Doch zahlreiche Eltern- und Lehrervertreter beklagten, dass die Kinder und Jugendlichen, aber auch die sie betreuenden Eltern sowie die Lehrer diese einwöchige Pause dringend bräuchten. Piazolo teilte aber mit, dass die Entscheidung nicht mehr geändert wird. „Bei den Faschingsferien ist die Position bekannt, da gibt es nichts Neues." Es sei keine einfache Entscheidung gewesen, die Ferien zu streichen. Es sei allen bewusst, dass den Schülern und Eltern aber auch den Lehrern derzeit viel zugemutet werde. Aber genau weil viele Eltern und Schüler schon über dem Limit seien, habe sich die Regierung für die Streichung entschieden.

Wegen Corona: Präsenzunterricht bald auch in der Jugendherberge?

Jugendherbergen oder Hotels als Klassenzimmer nutzen – das schlagen zwei bayerische Verbände in der Corona-Krise vor. Der Landesverband im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) und der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband haben dem Freistaat am Donnerstag ungenutzte Gebäude für den Schulunterricht angeboten.

„Das Infektionsgeschehen bleibt selbstredend eine bestimmende Größe für politische Entscheidungen. Gleichzeitig ist es nicht hinnehmbar, dass das Kindeswohl durch Kontaktbeschränkungen und Homeschooling in Gefahr gerät“, sagte DJH-Präsident Klaus Umbach laut einer Mitteilung. Bislang habe das Ministerium entsprechenden Initiativen wie „Schule in Jugendherbergen“ oder „Schule im Hotel“ nur unzureichend Beachtung geschenkt.

In einem gemeinsam unterzeichneten Brief appellieren DJH und der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband an Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler), „schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen aller Jahrgangsstufen und Schulformen ein Höchstmaß an Präsenzunterricht zu ermöglichen.“

Finanziert werden könnte das Vorhaben über einen Sonderfonds für „Schule außerhalb der Schule“. Kultusminister Michael Piazolo hatte in der „Münchner Runde“ des Bayerischen Fernsehens (BR) vom Mittwoch die Einrichtung des Fonds begrüßt, damit mehr Schulen alternative Räume für den Präsenzunterricht anmieten könnten. Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, hatte die Maßnahme vorgeschlagen.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler)hat ein Corona-Testkonzept für Schülerinnen und Lehrer angekündigt.

Anfang Februar haben Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ein Testkonzept für Schulen und Kitas angekündigt. Zu Details, welche Art von Tests bei Personal oder Schülern durchgeführt werden sollen, wollten sich die Minister noch nicht äußern. Zu Details, welche Art von Tests bei Personal oder Schülern durchgeführt werden sollen, wollten sich die Minister noch nicht äußern.

Bayern: Erste Abschlussklassen seit 1. Februar wieder im Präsenzunterricht

Am 1.02.2021 sind die ersten bayerischen Schüler aus Abschlussklassen wieder in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Die Abschlussklassen an Gymnasien sowie Fachoberschulen (FOS) und Berufsoberschulen (BOS) starteten mit dem Wechselunterricht. Weil die Prüfungen der Abschlussklassen bei den Mittelschulen, Realschulen und Wirtschaftsschulen später beginnen als beispielsweise die der Gymnasien, durften deren Schüler noch nicht zurück in die Schule.

Die Themen des Corona-Gipfels am Mittwoch, 10.02.2021

Auf dem nächsten Corona-Gipfel werden unter anderem folgende Themen besprochen: