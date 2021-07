Die Corona-Zahlen in Bayern steigen wieder. Doch auch die Impfkampagne kommt voran. Trotz zahlreicher Lockerungen gelten auch im Freistaat weiter Regeln, um die Pandemie einzudämmen. Was laut Verordnung gilt.

Als eines der ersten Bundesländer hat Bayern eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt. Trotz Lockerungen in vielen Bereichen gilt diese weiterhin. Das heißt beim Einkaufen, in Bus und Bahn und auch draußen, wenn kein Abstand eingehalten werden kann, muss man eine FFP2-Maske tragen.

Auch vollständig geimpfte Personen müssen weiter eine Maske tragen. Von einer möglichen Testpflicht und Kontaktbeschränkungen sind sie allerdings befreit.

In Bayern gelten die Kontaktbeschränkungen abhängig von der Inzidenz. Diese wird eingeteilt in über und unter 50. Liegt die Inzidenz unter 50 dürfen sich maximal 10 Personen aus verschiedenen Haushalten treffen. Steigt die Inzidenz über 50 sind nur Treffen mit maximal 10 Personen aus dem eigenen und zwei weiteren Haushalten erlaubt.

Die bayrische Landesregierung hat die einzelnen Regelungen in zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen in einer Übersicht zusammengefasst. Zur Übersicht über die Corona-Verordnung geht es hier.

Die 7-Tage-Inzidenz in Bayern liegt aktuell (Stand 19.07.) über 10. So sehen die Zahlen im Detail laut RKI-Dashboard aus:

