Aus Angst vor der aggressiveren Mutation des Coronavirus wird es in Bayern bis mindestens Mitte Februar nahezu keinen Präsenzunterricht geben - auch nicht für Grundschüler. Das hat das Kabinett am Mittwoch erwartungsgemäß in München beschlossen.. Nur für, die in diesem Jahr ihre Abschlussprüfung haben, kann ab dem 1. Februar ein Wechselunterricht stattfinden, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, so Söder. Gleiches gilt füran beruflichen Schulen, bei denen zeitnah Abschlussprüfungen oder Kammerprüfungen stattfinden.