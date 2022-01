Quarantäne und Isolation verkürzt. Bestimmte Kontaktpersonen müssen dann bald nicht mehr in Quarantäne. Diese neuen Regeln wurden beschlossen: Bayern hat die Quarantäne-Regeln angepasst. In der Gastronomie gilt weiterhin die 2G-Regel, dafür wird die Dauer derund Isolation verkürzt. Bestimmtemüssen dann bald nicht mehr in Quarantäne. Diese neuen Regeln wurden beschlossen:

Quarantäne in Bayern: Das gilt für infizierte Personen

Künftig beträgt die Dauer der Isolation für Infizierte und der Quarantäne für enge Kontaktpersonen in der Regel zehn Tage. Bereits nach sieben Tagen ist eine Freitestung mit einem negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest möglich - wobei man nach einer Infektion zusätzlich mindestens 48 Stunden symptomfrei sein muss.

Quarantäne Bayern Omikron: Was gilt für Schüler, Kita-Kinder und Pflegepersonal?

Für Beschäftigte etwa in Kliniken und Altenheimen ist zur Beendigung von Quarantäne und Isolation ein PCR-Test verpflichtend, oder es müssen fünf Tage lang täglich negative Schnelltests vorgelegt werden. Schülerinnen und Schüler sowie Kita- und Kindergarten-Kinder, die als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, können sich künftig bereits nach fünf Tagen freitesten, per PCR- oder Antigen-Schnelltest.

Geimpft, genesen oder geboostert: Quarantäneregeln für Kontaktpersonen – auch bei Omikron

Die Regeln für Kontaktpersonen, die eine Auffrischungsimpfung haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen oder frisch genesen sind, werden geändert, sobald der Bund dafür nötige Rechtsänderungen umgesetzt hat. Diese müssen dann gar nicht mehr in Quarantäne. Bisher galt für Kontaktpersonen einer mit der Omikron-Variante infizierten Person eine Quarantäne von 14 Tagen, ohne die Chance zum Freitesten.

Die Quarantäne-Regeln im Überblick