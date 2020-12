Deutschlandweit haben sich am Montag laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mindestens 16.643 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Ministerpräsident Markus Söder befindet sich in Quarantäne. Das gab er auf Twitter bekannt.

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) hat Corona. Für Ministerpräsident Markus Söder bedeutet das: Quarantäne über Quarantäne begeben. Bayerns(CSU) hat. Für Ministerpräsidentbedeutet das:über Weihnachten . Er hat sich bereits inbegeben.

„Die Amtsgeschäfte werde ich digital weiterführen“, schrieb der CSU-Chef am Montagmittag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Er wünsche Herrmann einen milden Verlauf und gute Besserung. „Als Kontaktperson 1 habe ich mich umgehend in Quarantäne begeben“, versichert Söder auf Social Media.

Corona Bayern: Staatskanzleichef Florian Herrmann wurde positiv getestet

Herrmann, der seit Monaten die Corona-Politik in der Staatskanzlei koordiniert, hatte wenige Minuten zuvor ebenfalls per Twitter mitgeteilt, positiv getestet worden zu sein. „Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich habe mich umgehend in Quarantäne begeben.“