Bereits am Mittwoch zeichnete sich diese Entwicklung ab. Das Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Würzburg teilte mit, dass die 7-tage Inzidenz der Stadt bei 48,46 liege. Im Landkreis beträgt der Wert 16,25. Laut RKI lag der Wert am Donnerstag bei 52,4. Der bundesweit geltende Grenzwert liegt bei 50. In Bayern ist bereits 35 ein sogenannter Frühwarnwert. Ab diesem Wert können Einschränkungen erlassen werden.

RKI-Zahlen für Würzburg: So viele Infizierte, Tote und Genesen gibt es

Die Zahl der Neuinfektionen in Würzburg ist in den letzten Tagen deutlich angestiegen. So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 10.09., 0:00 Uhr)

Zahl der Infizierten: 605

Zahl der Neuinfektionen: 27

Zahl der Toten: 52

Fälle pro 100.000 Einwohner: 473,1

7-Tage-Inzidenz: 52,4

Das Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Würzburg meldete andere Zahlen (Stand 9.9., 7:30 Uhr). Nach Angaben des Amtes haben gab es 15 Neuinfektionen - darunter vier Reiserückkehrer. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Stadt und Landkreis Würzburg 1125 Menschen mit Corona infiziert. Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 974 Patienten. Derzeit sind 92 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv. 59 Personen sind an Covid-19 verstorben.

Corona-Regeln Würzburg: Zweiter Test für Reiserückkehrer - Verlängerung der Quarantäne

Hälfte der Neuinfektionen lässt sich nach Angaben des Gesundheitsamtes auf Reiserückkehrer und deren Kontaktpersonen zurückführen. Aus diesem Grund führt die Stadt laut einem Bericht des Rund dielässt sich nach Angaben des Gesundheitsamtes auf Reiserückkehrer und deren Kontaktpersonen zurückführen. Aus diesem Grund führt die Stadt laut einem Bericht des Bayrischen Rundfunks bei Reiserückkehrern einen zweiten Test durch. Das teilte ein Pressesprecher dem BR mit. Erst nach dem zweiten Test, der nach fünf bis sieben tagen nach Ankunft durchgeführt werden soll, werden Urlauber aus der Quarantäne entlasse.

Corona in Würzburg: Entwicklung in den kommenden Wochen entscheidet über weitere Regeln

„Diese Werte kommen zum Ende der Urlaubszeit und der Reiserückkehrer-Welle nicht überraschend“, so der zuständige Kommunalreferent Wolfgang Kleiner nach Angaben des BR. Es komme nun auf die nächsten 14 Tage an, betont Oberbürgermeister Christian Schuchardt: „Wir sind jetzt weiter verstärkt aufgefordert, die Hygienemaßnahmen einzuhalten und unsere Mitmenschen verstärkt zu schützen.“ Er appellierte an die Würzburger, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Corona in Bayern: Diese Städte sprengen die Grenzwerte

In den vergangenen Wochen haben immer wieder Städte in Bayern die Grenzwerte gesprengt.

Am Donnerstag überschreitet Memmingen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 63,9 den Grenzwert weit.

Auch in Rosenheim ist der Wert mit 69,5 weiter hoch.

Landshut rutscht am Donnerstag wieder unter den bundesweit geltenden Grenzwert, liegt aber mit 38,7 über dem in Bayern geltenden Wert von 35.

München ist mit 36,8 weiter über dem in Bayern geltenden Frühwarnwert.