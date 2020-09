Corona in Bayern: Landesamt für Gesundheit räumt neue Panne bei Test ein

ab dem 29.08.2020 wachsende Rückstände bei der Befundübermittlung erkannt“, so das Landesamt. Das Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Bayern teilte am Freitagmorgen mit, dass es Verzögerungen bei der Übermittlung der Befunde gäbe. „Während die Labordiagnostik innerhalb der vereinbarten Zeitfenster abgeschlossen werden kann, wurden nun bei den Proben von den bayerischen Flughäfen – mit Blick auf die Übermittlung in einem Zeitraum von 48 Stunden –erkannt“, so das Landesamt.

Coronatest am Flughafen in Bayern: Ergebnisse von Coronatests lassen auf sich warten

Dadurch werden die an Flughäfen in Bayern getestete Reiserückkehrer später über das Ergebnis ihres Tests informiert als vorgesehen. Der Grund für die Verzögerung ist nach Informationen des Landesamtes ein Schnittstellenproblem in der Datenverarbeitung des verantwortlichen Dienstleisters Ecolog. Es bestehe jedoch kein Problem bei der Zuordnung von Probendaten zu Personendaten. Ecolog betont, dass die Befundübermittlung zwar derzeit eingeschränkt, jedoch kontinuierlich erfolge. Bis Freitagmittag sollen die Probleme behoben sein.

Testpanne in Bayern: 44.000 Ergebnisse zu spät verschickt

Bereits vor zwei Wochen hatte es eine Testpanne in Bayern gegeben. Das Ergebnis von 44.000 Reiserückkehrern hatte sich verzögert, darunter auch von Hunderten nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) musste nach der Panne im Landtag Rede und Antwort stehen. Zuvor war bekannt geworden, dass Huml und ihr Ministerium bereits früh per E-Mail über die Verzögerungen bei den Ergebnis-Übermittlungen informiert worden war. Söder und der Öffentlichkeit hatte Huml dies aber erst zwei Tage später mitgeteilt.