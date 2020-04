Nach Protesten von Kirche und Gewerkschaften bleiben die Supermärkte in Baden-Württemberg an Karfreitag und Ostersonntag nun geschlossen. „Wir haben uns dazu entschieden, die Ausnahmeregelungen nicht für Karfreitag und Ostersonntag gelten zu lassen“, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Die Corona-Verordnung hatte die Öffnung von Supermärkten an Sonn- und Feiertagen ermöglicht, um Kundenverkehr zu entzerren. Das Ministerium appelliert nun an alle Bürger, die Infektionsgefahr nicht durch ein „erhöhtes Einkaufsvorkommen vor Ostern“ zu erhöhen. An Ostermontag dürfen Supermärkte aber öffnen.

Offene Geschäfte an den Feiertagen – Kirchen finden das inakzeptabel

Nachdem bekannt wurde, dass die Geschäfte am Karfreitag und Ostersonntag offen bleiben dürfen, hatten die Kirchen im Südwesten und zwei Gewerkschaften umgehend protestiert. Die katholischen Diözesen und evangelischen Landeskirchen bezeichneten die Entscheidung als nicht akzeptabel: „Es ist unvorstellbar, dass die Menschen an diesem Tag einkaufen gehen, aber nicht in den Gottesdienst dürfen.“ Kritik kam auch von den Gewerkschaften Verdi und DGB. Verkäufer bräuchten die Osterpause dringend zur Erholung.