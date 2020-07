In Friedrichshafen steigt die Zahl der Corona-Infizierten nach einer privaten Feier vom vergangenen Wochenende. Am ist einem Bericht des SWR zufolge ein weiterer Fall hinzugekommen. Das habe Landrat Lothar Wölfle (CDU) auf Anfrage mitgeteilt. Damit gibt es dem SWR-Bericht nach aktuell insgesamt 15 Corona-Fälle, die direkt oder indirekt mit einer Geburtstagsparty an dem besagten Wochenende zusammenhängen. Zwölf davon sollen Schüler, drei Erwachsene sein.

Corona in Friedrichshafen: 15 Fälle im direkten oder indirekten Zusammenhang mit Feier

Wie der SWR schreibt, geht das Gesundheitsamt davon aus, dass sich einige der Jugendlichen auf dieser Veranstaltung angesteckt haben, auf der auch Reiserückkehrer aus osteuropäischen Corona-Risikogebieten gewesen seien. Bei einem 16. Corona-Fall im Landkreis handle es sich um einen Schüler, der nicht mit der Geburtstagsparty in Zusammenhang stehe, so Wölfle am Sonntag. Keiner der Infizierten sei im Krankenhaus.