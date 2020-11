Am Wochenende gab es einen Corona-Ausbruch in einem Altenheim im bayerischen Landkreis Straubing-Bogen nahe Regensburg. Wie der Landkreis berichtet, wurden am Samstag (07.11.2020)

33 Bewohner und

19 Mitarbeiter

positiv auf das Coronavirus getestet.

Zunächst waren am Freitag (06.11.2020) zwei Corona-Fälle unter den Bewohnern und zwei weitere Fälle unter dem Personal aufgefallen. Daraufhin testete das Gesundheitsamt in einer Reihentestung alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie das gesamte Personal der Einrichtung. Insgesamt wurden am Samstag etwa 170 Covid19-Tests durchgeführt. Dabei gab es weitere 33 positive Fälle unter den Bewohnern und 19 positive Fälle unter den Mitarbeitern. Das Ergebnis weiterer 16 Tests ist noch abzuwarten. Insgesamt gibt es in dem betroffenen Heim bisher also 56 bestätigte Corona-Fälle.

Wie der Landkreis Straubing-Bogen berichtet, zeigt der Großteil der Infizierten keine Symptome, da sich die Betroffenen im Anfangsstadium der Infektion befinden. Aufgrund der hohen Fallzahlen ist bislang keine Verlegung der positiv getesteten Bewohner erfolgt. Das Personal ist mit ausreichend Schutzausrüstung versorgt. Der Betrieb des Altenheims kann derzeit noch aufrechterhalten werden.

Corona Straubing-Bogen: aktuelle Fallzahlen

Straubing-Bogen (Stand: 08.11.2020): Nach Angaben des Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind das die aktuellen Fallzahlen für den Landkreis(Stand: 08.11.2020):

Gesamtzahl der positiv getesteten Corona-Fälle: 953

7-Tage-Inzidenz: 139,44

Anzahl der Personen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind: 29

Fälle der letzten 7 Tage: 141

Corona Bayern: In diesen Städten sind die Infektionszahlen besonders hoch

Neben dem Landkreis Straubing-Bogen sind die Corona-Infektionszahlen auch in anderen Städten und Kreisen im Südwesten besonders hoch. So verzeichnet die bayerische Hauptstadt München nach Angaben des Robert-Koch-Institus (RKI) aktuell 380 Neuinfektionen. Ähnlich hohe Infektionszahlen meldet das RKI für die Stadt Augsburg