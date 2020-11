7-Tage-Inzidenz von 245,5 zählt Augsburg nach Angaben des Robert Koch Instituts zu einer der am stärksten betroffenen Städte. Wegen der stark steigenden Zahlen hatte die Stadt den Teillockdown aufs Wochenende vorgezogen - an einer Stelle lockerte sie jedoch die Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt in ganz Deutschland rasant an. Mit einervon 245,5 zählt Augsburg nach Angaben deszu einer der am stärksten betroffenen Städte. Wegen der stark steigenden Zahlen hatte die Stadt denaufs Wochenende vorgezogen - an einer Stelle lockerte sie jedoch die Regeln

Corona Augsburg: So hoch sind die aktuellen Zahlen in den Stadt

Das Gesundheitsamt der Stadt meldet regelmäßig die aktuelle Zahl der Infizierten in der Stadt. Für Montag meldete die Stadt eine Verzögerung bei der Meldung der Zahlen aufgrund von verzögerten Labormeldungen, steigenden Fallzahlen und Ausbrüchen in Altenheimen sowie Asylunterkünften.

So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 31.10., 10:58 Uhr):

Zahl der Infizierten: 2836

Zahl der Neuinfektionen: 160

Zahl der Toten: 21

7-Tage-Inzidenz: 259,4

Corona Zahlen Augsburg: So viele Neuinfektionen gibt es am Montag laut RKI

Das Robert Koch Institut meldet täglich in einem Dashboard die aktuellen Infektionszahlen aus Landkreisen und Städten. Diese unterscheiden sich von denen der Städte aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung.

So sehen die Zahlen laut RKI aus (Stand 2.11., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 2801

Zahl der Neuinfektionen: 199

Zahl der Toten: 18

7-Tage-Inzidenz: 245,5

Corona Regeln Augsburg: Stadt hebt Maskenpflicht teilweise auf

Lockdown auf das Wochenende vorgezogen. Ab Montag gelten die Wegen der stark steigenden Zahl an Neuinfektionen in Augsburg hatte die Stadt denauf das Wochenende vorgezogen. Ab Montag gelten die verschärften Regeln für Gastronomie, Veranstaltungen und Kontakte nun in ganz Bayern. Diese Regeln gelten in Augsburg zusätzlich:

Erweiterte Maskenpflicht im Stadtgebiet (Innenstadt-Bereich, Spielplätze, Hauptverkehrsachsen, Bereiche an der Wertach, Kuhsee und Hochablass)

Alkohol-Konsum-Verbot von 22 bis 6 Uhr im gesamten öffentlichen Raum

Einzelhandelsbetriebe und öffentliche Einrichtungen: Pflicht von Desinfektionsmittelspendern am Eingang

Nach Berichten des Bayrischen Rundfunks hat die Stadt Augsburg ihre Corona-Bestimmungen allerdings an einem Punkt gelockert. Die Maskenpflicht im Freien gilt nun nicht mehr entlang von Lech und Wertach. Man habe am Wochenende gesehen, wo besonders viele Menschen unterwegs seien und wo nicht, zitiert der BR den Gesundheitsreferenten der Stadt. Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten in Augsburg unter anderem im Auto, auf dem Fahrrad und dem Motorrad, beim Joggen und anderen Individualsportarten.