Nachdem das Gesundheitsamt bereits am vergangenen Montag Ausgangsbeschränkungen für den Stadtkreis Ulm erlassen musste, ist nun auch imdie 7-Tage-Inzidenz so hoch, dass eine solche Verschärfung der Corona-Maßnahmen unausweichlich ist. Deshalb erlässt das Gesundheitsamt am heutigen 16. April 2021 per Allgemeinverfügung Ausgangsbeschränkungen für den Alb-Donau-Kreis für die Zeit zwischen 21 und 5 Uhr. Sie treten amum 0 Uhr in Kraft, das heißt sie werden also in der Nacht von Sonntag auf Montag rechtswirksam.