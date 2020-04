Die Verunsicherung der Menschen ist in diesen Tagen und Wochen groß. Wegen der Corona-Krise bangen viele Betriebe um ihre Existenz. Läden und Restaurants müssen geschlossen bleiben, auch Schulen dürfen nicht mehr geöffnet haben. Täglich gibt es neue Schreckensmeldungen. Nun sorgt allerdings eine Nachricht für Hoffnung - schon bald könnten die strengen Maßnahmen in Deutschland gelockert werden.

Werden die strengen Ausgangsregeln schon bald gelockert?

Wie die Bild-Zeitung berichtet, treibt die Bundesregierung die Planungen für die Lockerung der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie voran.

In einem Konzeptpapier, das der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag und aus dem Innenministerium stammen soll, geht hervor: Es sollen als erstes Einzelhandel, Restaurants und in bestimmten Regionen auch Schulen wieder öffnen. Großveranstaltungen und private Feiern bleiben allerdings vorerst verboten. Bislang sollen die Einschränkungen bis zum 19. April gültig sein. Am Nachmittag gab das Innenministerium jedoch bekannt, dass es nicht Urheber des Papiers sei.