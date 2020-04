Es wäre eine große Erleichterung für Familien mit kleineren Kindern: Die Bundesregierung will die wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossenen Spielplätze angeblich wieder öffnen. Allerdings unter Bedingungen: Die Eltern sollen darauf achten, dass überfüllte Anlagen gemieden und grundlegende Hygieneregeln eingehalten werden, heißt es in der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstagnachmittag.

In der Videokonferenz sollte es auch um andere Lockerungen, etwa im Breitensport wie Tennis und Golf gehen, hieß es im Vorfeld . Ob dieses Thema noch in der aktuellen Beschlussvorlage steht, war unklar.

Kontaktbeschränkungen werden wohl verlängert

Sehr weitreichende weitere Lockerungs-Beschlüsse wurden am Donnerstag aber nicht erwartet. Weitere Öffnungsbeschlüsse, etwa über den Umgang mit der Gastronomie und dem Tourismus sollte demnach frühestens bei der nächsten Bund-Länder-Schalte am 6. Mai entschieden werden.

Die bis zum 3. Mai geltenden Kontaktbeschränkungen werden dem Kanzleramtschef Helge Braun zufolge wohl bis mindestens 10. Mai verlängert. Auch eine Entscheidung über einen Neustart in der Bundesliga mit „Geisterspielen“ erwarte er in der kommenden Woche, sagte Braun.

Auch Museen, Zoos und Gottesdienste sind Thema

Mit folgenden weiteren Beschlussempfehlungen geht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Nachmittag in die Beratungen mit den Regierungschefs der Länder zur Corona-Krise:

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten können unter Auflagen wieder öffnen.

Gottesdienste und Gebetsversammlungen sollen wieder zugelassen werden - unter besonderen Anforderungen des Infektionsschutzes.

Taufen, Beschneidungen und Trauungen sowie Trauergottesdienste sollen im kleinen Kreis möglich sein.

Das Verbot von Großveranstaltungen soll wohl grundsätzlich weiter bestehen. Wegen des Risikos von Ansteckungen mit dem Coronavirus sei davon auszugehen, dass dies auch mindestens bis zum 31. August so bleiben werde, heißt es in Beschlussvorlage.

Wann und unter welchen Bedingungen kleinere öffentliche und private Feiern oder Veranstaltungen wieder stattfinden könnten, sie wegen der besonders hohen Infektionsgefahr noch nicht abzusehen.

Maßnahmen in Beschlussvorlage teils regional begrenzt

Die Länderregierungschefs müssten den Überlegungen in der Beschlussvorlage noch zustimmen. Darin wird zudem deutlich, dass etliche Maßnahmen auch auf bestimmte Regionen begrenzt bleiben werden.