Vor einigen Tagen hatte der Sportartikelhersteller Adidas bekannt gegeben, wegen der Corona-Krise ab April für geschlossene Geschäfte keine Miete mehr zu zahlen – und zwar europaweit. Das sorgte für harsche Kritik und Boykott-Aufrufe. Jetzt verkündet Adidas, die Miete doch zu bezahlen und entschuldigte sich. In einem offenen Brief, den das Unternehmen am Mittwoch veröffentlichte, steht: „Die Entscheidung, von Vermieter(innen) unserer Läden die Stundung der Miete für April zu verlangen, wurde von vielen von Ihnen als unsolidarisch empfunden. Ihre Meinung ist uns wichtig, und Ihre Meinung ist eindeutig: Sie sind von adidas enttäuscht.“

Weiter heißt es: „Wir haben einen Fehler gemacht und damit viel Vertrauen verspielt. Es wird dauern, Ihr Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Aber wir werden alles dafür tun.“ Der Brief soll am Donnerstag als Anzeige in ausgewählten Medien erscheinen.

Sparprogramm: Kurzarbeit bei Adidas, Führungskräfte verzichten auf Gehalt

Durch die Corona-Krise sei auch bei Adidas das Geschäft eingebrochen. Die Läden sind zu, fast weltweit gibt es kein normalen Geschäftsbetrieb mehr. Jetzt müsse das Unternehmen harte Einschnitte machen, um die 60.000 Arbeitsplätze zu sichern. Kurzarbeit wird eingeführt, Führungskräfte verzichten vorübergehend auf ihr Gehalt, ein Programm zum Aktienrückkauf wurde gestoppt. Gleichzeitig versuche das Unternehmen auch anderen zu helfen: Adidas-Partner produzierten auf Adidas-Kosten Gesichtsschutz und Masken für das Gesundheitswesen.

Mit dem Plan, keine Miete mehr zu bezahlen, war Adidas nicht alleine. Auch die Modekette H&M und der Schuhhändler Deichmann hatten erklärt, die Mietzahlungen einstellen zu wollen.