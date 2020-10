neuer Rekord bei den Infektionsfällen verzeichnet worden. Innerhalb von 24 Stunden sind etwas mehr als 16.000 Corona-Neuinfektionen vermeldet worden. Nachdem dann am Dienstag die Zahl auf 8000 abgesunken war, ist sie nun am Donnerstag wieder auf mehr als 10.000 angestiegen. Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsbehörden 14.010 Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Frankreich weiter drastisch an. Letzten Freitag, einen Tag nach der weiteren Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Frankreich, ist dort einverzeichnet worden. Innerhalb von 24 Stunden sindvermeldet worden. Nachdem dann am Dienstag die Zahl auf 8000 abgesunken war, ist sie nun am Donnerstag wieder aufangestiegen. Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsbehörden

Coronavirus Frankreich: Paris stehen drastische Maßnahmen bevor

Besonders in der Hauptstadt Frankreichs steigen die Fallzahlen rapide an. Die stellvertretende Bürgermeisterin Anne Souyris sagte dem Sender Franceinfo, zwei der drei Kriterien für die höchste Corona-Warnstufe seien in Paris erfüllt. Die Zahl der Neuansteckungen liege bei mehr als 250 Fällen pro 100.000 Einwohner, unter älteren Menschen bei 100 Fällen. Auch das dritte Kriterium einer 30-prozentigen Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern sei nahezu erreicht. Eine mögliche Maßnahme könnte die Schließung aller Bars und Restaurants der Stadt sein.

Corona Gebiete Frankreich: Region Grand-Est mit Elsass und Lothringen kein Risikogebiet

Premier Jean Castex schließt neuen Lockdown in Frankreich nicht aus

Live-Auftritt im Fernsehen einen neuen Lockdown nicht ausschließen, wenn sich die Situation weiter verschlechtern sollte. Er will nach eigenen Worten aber alles dafür tun, dass es niemals so weit kommt. Was in diesem Fall mit der Grenze passieren würde, ist unklar. Aus Baden und Straßburg kam ein Appell gegen mögliche Premierminister Jean Castex wollte bei einemim Fernsehen einen neuen Lockdown nicht ausschließen, wenn sich dieweiter verschlechtern sollte. Er will nach eigenen Worten aber alles dafür tun, dass es niemals so weit kommt. Was in diesem Fall mit der Grenze passieren würde, ist unklar. Aus Baden und Straßburg kam ein Appell gegen mögliche Corona-Einschränkungen an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland , wie sie nun wieder für Vorarlberg gelten und auch in Tirol drohen.

Verschärfte Maßnahmen in Frankreich wegen hoher Zahl an Neuinfektionen

Infektionszahlen zu Beginn der ersten Corona-Welle im März und April wegen der niedrigen Testkapazitäten nur einen Bruchteil der tatsächlichen Ansteckungen erfasst hatten und sich deshalb nicht mit den Zahlen seit Start der großflächigen Tests vergleichen lassen. Inzwischen werden mehr als 1,2 Millionen Tests wöchentlich gemacht. Im Frühjahr standen hingegen nur wenige Tests zur Verfügung. Corona Frankreich Elsass Straßburg und Kehl wehren sich gegen Reisewarnung Ulm/Strasbourg Der starke Anstieg der Neuinfektionen sorgt bei der Regierung für wachsende Alarmstimmung. Sie verschärfte deshalb am Mittwoch die Maßnahmen vor allem in den Großstädten. Experten weisen trotz allem darauf hin, dass diezu Beginn der ersten Corona-Welle im März und April wegen der niedrigennur einen Bruchteil der tatsächlichen Ansteckungen erfasst hatten und sich deshalb nicht mit den Zahlen seit Start der großflächigen Tests vergleichen lassen. Inzwischen werden mehr als 1,2 Millionen Tests wöchentlich gemacht. Im Frühjahr standen hingegen nur wenige Tests zur Verfügung.

Kritik an Corona-Maßnahmen in Frankreich: Paris legt Einspruch ein

Die neuen Corona-Restriktionen werden von Stadtoberhäuptern und Gastronomen scharf kritisiert. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo teilte mit, sie habe dagegen formellen Einspruch eingelegt. Sie kritisierte insbesondere, dass Fitnessstudios und Sporthallen geschlossen bleiben müssen. Sport trage dazu dazu bei, dass die Menschen ein "starkes Immunsystem" hätten, merkte sie im Fernsehsender France 3 an.