Was ist bislang bekannt?

Vor der kanadischen Pazifikküste ist ein mit Chemikalien beladenes Containerschiff in Brand geraten. Aus dem Schiff treten giftige Gase aus, teilte die Küstenwache am Samstag mit. Das 260 Meer lange Schiff „ZIM Kingston“ hatte zunächst bei schwerer See rund 40 Container verloren, wie kanadische Medien am Samstagabend berichteten. Die Flammen an Bord erfassten unter anderem zwei mit insgesamt 52 Tonnen Chemikalien beladene Container, wie der Sender CBC News unter Berufung auf die Küstenwache berichtete.

Schiff mit Chemikalien steht in Flammen: Gefahrenmaterial geladen

Da die Container nicht näher bezeichnetes Gefahrenmaterial enthielten, konnten die Flammen nicht mit Wasser bekämpft werden. Das Schiff, das unter der Flagge von Malta fährt, lag unterdessen vor Anker in der Juan-de-Fuca-Straße, dem Seeweg, der ins kanadische Vancouver oder nach Seattle im US-Staat Washington führt. Um das Schiff sei eine Sicherheitszone eingerichtet worden.

Containerschiff vor Kanadas Pazifikküste brennt: Brandursache unbekannt

Mindestens zehn Besatzungsmitglieder wurden laut Medienberichten nach Ausbruch des Feuers in Sicherheit gebracht. Die Brandursache blieb zunächst unklar.