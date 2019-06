Das Comicfestival München 2019 startet am Donnerstag. Stars und unbekanntere Künstler der Szene sind zu Besuch. Infos zu Programm und Höhepunkten des Events.

Am Mittwoch, 19. Juni, startet das Comicfestival München um 19 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Judith Gerlach, die Bayerische Staatsministerin für Digitales, in der Alten Kongresshalle – Eintritt frei. Im Jüdischen Museum gibt von 21 Uhr an „Batman“-Zeichner Dave McKean als einer der Stargäste zum 80. des Superhelden ein Multi-Media-Konzert.

Wann findet das Comicfestival München statt?

Das Festival läuft von Donnerstag, 20. Juni bis Sonntag, 23. Juni 2019. Es umfasst Ausstellungen, Interviews, Workshops, Konzerte und Diskussionen an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt - vom Jüdischen Museum übers Amerikahaus, vom alternativen Ausstellungsraum Kösk zwischen Donnersberger und Hacker-Brücke bis zur Tonhalle am Ostbahnhof.

Comicfestival München 2019: Das Programm

Stargäste zu Besuch in München – Zum Comicfestival sind so viele internationale, nationale und regionale Größen in der Alten Kongresshalle zu Besuch, dass es unmöglich ist, alle aufzuzählen.

Barbara Yelin empfiehlt das Künstlergespräch zwischen Sean Chuang aus dem Gastland Taiwan und Comic-Spezialist Paul Gravett (Fr 10/14 Uhr, Saal 1), für Kinder die Petzi-Zeichenkurse mit Thierry Capezzone (Fr 11/Sa 14/So 15 Uhr, Atelier), US-Underground-Star Denis Kitchen (Fr 13 Uhr, Saal 2), den Franzosen Lewis Trondheim (Fr 14 Uhr Institut Français, Fr 18 Uhr, Saal 2), Paul Gravett und der argentinische Zeichner Eduardo Risso (Sa 16 Uhr, Saal 2)

Am Samstag auf dem Comicfestival München

Gespräche zu Frauen im Comic (Sa 15 Uhr mit Lisa Frühbeis und Martina Schradi) oder die von ihr moderierte Diskussion mit Olivia Vieweg, Katja Klengel und Lisa Frühbeis (Sa 17.30 Uhr, Saal 1), die ArtZi-Workshops (z.B. So 13 Uhr). Sie selbst unterhält sich in einem Forum über die Frage „Wie spreche ich mit Verlagen“ mit Jonathan Kunz, Annette Köhn vom Jaja-Verlag und Elisabeth Leuthardt (So 14.30 Uhr).

Auszeichnungen Icom Independent Comic Preisverleihung (Fr 19 Uhr, Saal 1),

Am Sonntag auf dem Comicfestival München

Peng!-Preis (Sa 21 Uhr, Saal 1).

Ausstellungen Institut français: „Lucky Luke sattelt um“, erstmals von einem deutschsprachigen Zeichner: Mawil (Finissage So 17.30 Uhr); Amerika-Haus „80 Jahre Batman“ (bis 30. September); Valentin-Musäum: Zeichnungen aus Titanic; Jüdisches Museum: Barbara Yelins und David Polonskys Originalseiten aus „Channa Maron – Vor allem eins: dir selbst sei treu“; Kösk: Originale und Skizzenbücher von Frank Schmolkes „Nachts im Paradies“ und Alte Kongresshalle unter anderem Comics aus Taiwan; Olivia Vieweg und Austrian Superheroes.

Das komplette Programm findest du hier

Wo findet das Comicfestival 2019 statt?

Alte Kongresshalle

Theresienhöhe 15

80339 München

Anfahrt:

Comic-Treff seit 1985 regelmäßig in München

Seit 1985 gibt es in München regelmäßig Comic-Ausstellungen, seit vielen Jahren wechselt sich der Branchentreff jährlich mit dem Comicsalon Erlangen ab. 2015 zog das Festival-Zentrum mit vom Gasteig in die schöne Alte Kongresshalle an der Theresienwiese.

