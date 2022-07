Coldplay sind auf großer Tour und spielen aktuell mehrere Konzerte in Deutschland. Die gute Nachricht für kurzentschlossene Fans: Für einige Termine gibt es noch Tickets.

Coldplay Tour 2022: Wann spielt die Band wo in Deutschland?

Für welche Konzerte gibt es noch Tickets? Und was kosten diese?

Welche Gäste stehen als Vorband bei Coldplay auf der Bühne?

Folgende Termine für Konzerte von Coldplay stehen für 2022 in Deutschland noch auf dem Kalender:

5.7.2022: Frankfurt am Main - Deutsche Bank Park, 18.30 Uhr - AUSVERKAUFT

- Deutsche Bank Park, 18.30 Uhr - AUSVERKAUFT 10.7.2022: Berlin - Olympiastadion, 18.00 Uhr

- Olympiastadion, 18.00 Uhr 12.7.2022: Berlin - Olympiastadion, 18.00 Uhr

- Olympiastadion, 18.00 Uhr 13.7.2022: Berlin - Olympiastadion, 18.00 Uhr

Während das Konzert in Frankfurt am 5. Juli bereits ausverkauft ist, gibt es für die Berliner Termine noch Karten. Für den Auftritt am 10. Juli sind (Stand 5.7.2022) noch wenige Restkarten verfügbar. Diese kosten etwa 150 Euro. Für die Berliner Konzerte am 12. und 13. Juli sind noch eine größere Auswahl an Plätzen frei. Die Kartenpreise beginnen bei 81,15 Euro.

Coldplay Tour 2022: Welche Gäste stehen als Vorband auf der Bühne?

am 5. Juli werden die Fans vor dem Coldplay-Auftritt von In Frankfurtwerden die Fans vor dem Coldplay-Auftritt von London Grammar und Alli Neumann unterhalten.

Am 10.7. steht neben London Grammer die deutsche Sängerin steht neben London Grammer die deutsche Sängerin Zoe Wees auf der Bühne.

Am 12.7. heißen die Coldplay-Gäste heißen die Coldplay-Gäste H.E.R. und Zoe Wees.

Und am 13.7. werden die Coldplay-Fans in Berlin von H.E.R. und Alli Neumann warmgespielt.

