Wann öffnen die Clubs in Bayern?

In Bayern hatte das Kabinett schon vor der Ministerpräsidentenkonferenz Lockerungen beschlossen, die seit Donnerstag (17. Februar) gelten. Das Land hält sich aber weitestgehend an den Stufenplan der Regierung. Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sind bereits beendet. Ungeimpfte sollen dann im nächsten Schritt ab dem 4. März wieder in Restaurants und Hotels gehen dürfen. Voraussetzung ist die Vorlage eines Impf- oder Genesenen-Nachweises oder eines negativen Tests (3G). Diskotheken und Clubs dürfen dann ab dem 4. März wieder öffnen, allerdings unter strengen Regeln.

Clubs öffnen in Bayern: Welche Corona-Regeln sollen gelten?

Ab dem 4. März sollen die Clubs in Bayern zwar öffnen – zunächst aber nur für Genesene und Geimpfte mit zusätzlichem Test oder Booster-Impfung. In diesem Bereich wird also am 2G-plus-Modell festgehalten. Ob die Maskenpflicht trotz dieser strengen Regel dann weiterhin gilt, ist bislang noch nicht klar.

Maskenpflicht und 2G-plus in Bayerns Clubs – Wann wird weiter gelockert?

Bis zum Frühlingsanfang gelten weiterhin Einschränkungen im öffentlichen und privaten Leben. Die Clubs sind zwar wieder geöffnet, es gilt allerdings die 2G-plus-Regel. – und wahrscheinlich auch eine Maskenpflicht, zumindest außerhalb der Tanzfläche. So war es zumindest geregelt, als die Clubs in Bayern zuletzt geöffnet hatten. Ungeimpfte haben auch nach dem 4. März noch keinen Zutritt, Geimpfte und Genesene müssen entweder geboostert sein, oder einen negativen Corona-Testnachweis vorlegen. Ab dem 20. März sollen dann alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen. Voraussetzung für alle Lockerungen ist immer die Situation in den Krankenhäusern. Ob es Ende März dann auch weitere Lockerungen für Clubs geben wird, wurde noch nicht bekanntgegeben.