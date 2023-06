Der Auftritt von Claudia Pechstein, Olympionikin und Bundespolizei-Beamtin, in Uniform bei einer CDU-Veranstaltung sorgt für Empörung. Kritiker betonen die Wichtigkeit der Neutralitätspflicht, Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic forderte am Montag im Bayerischen Rundfunk eine Klärung durch das Bundesinnenministerium, "ob hier beamtenrechtliche Pflichten verletzt wurden". Jetzt hat sich die Sportlerin zu der Kritik geäußert. CDU-Chef Friedrich Merz verteidigte Pechstein.

Mihalic: Pechstein wollte mit Uniform-Auftritt CDU mit Polizei verknüpfen

Mihalic, selbst Polizeibeamtin, äußerte die Vermutung, dass Pechstein absichtlich die Uniform beim CDU-Parteikonvent am Samstag trug, um eine Verbindung zwischen der CDU und der Polizei herzustellen. Aus diesem Grund müsse Merz auch klarstellen, ob er oder seine Partei diesen Auftritt in Uniform in irgendeiner Weise angeregt hätten. Mihalic betonte weiterhin: "Ich wäre zu meiner aktiven Zeit nie auf die Idee gekommen, mich in Uniform auf einen Grünen-Parteitag zu stellen".

Sportlerin hat sich wohl vorher abgesichert

Gegenüber der „Bild“-Zeitung hat sich Pechstein jetzt gegen die Kritik gewehrt: "Ein ausdrückliches Verbot des Uniformtragens auf Parteiveranstaltungen besteht nicht.“ Gemäß der Polizeidienstvorschrift (PDV) 014, Ziffer 3.2 "Dienstkleidung außerhalb des Dienstes" sei das Tragen der Uniform außerhalb des Dienstes erlaubt und nur bei Krankheit oder der Ausübung eines öffentlichen Ehrenamtes verboten.

"Ich bin kein CDU-Mitglied. Ich war bei der CDU zu Gast - und zwar als Sportlerin, Beamtin und Bundespolizistin", so Pechstein weiter. Sie sei "stolz darauf, seit 30 Jahren Bundespolizistin zu sein" und es sei ihr "eine Ehre, diese Uniform zu tragen". Sie habe schließlich auch ihre sportliche Karriere der Bundespolizei zu verdanken.

Gemäß "Bild" erkundigte sich Pechstein vor ihrem Auftritt sowohl bei einem Vertreter der Bundespolizei-Gewerkschaft als auch bei einem Vorgesetzten. Berichten zufolge wurde ihr bestätigt, dass es ihr erlaubt sei, in Uniform aufzutreten. Pechstein betonte außerdem, dass sie nach ihrem Auftritt positive Rückmeldungen erhalten habe.

Ruben Giuliano, Vorsitzender der Initiave Jugendparlament, Claudia Pechstein, Sportlerin, Eva Maria Welskop-Deffaa Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Industriegewerkschaft IGBCE, beim CDU-Grundsatzkonvent.

© Foto: Michael Kappeler/dpa

Pechstein-Rede: Rückhalt aus der CDU

"Der Auftritt war brillant", sagte Merz am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Pechstein habe demnach aus ihrer Erfahrung heraus ausgeführt, wie wichtig Vereine und Breitensport seien. "Ehrlich gesagt, das interessiert mich wirklich", sagte Merz. "Das Äußere interessiert mich nicht", fügte er mit Blick auf das Tragen der Uniform hinzu.

Der CDU-Chef von Thüringen, Mario Voigt, verteidigte ebenfalls die Sportlerin und hob hervor, dass Pechstein eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen aller Zeiten sei. Er zeigte sich erfreut darüber, dass sie auf dem Grundsatz-Konvent klare Aussagen getroffen habe. Laut Voigt sei dies ein Merkmal einer lebendigen Volkspartei.

Rede in Uniform: Bundespolizei leitet Ermittlungen ein

Am Wochenende gab die Bundespolizei bekannt, dass sie aufgrund des Vorfalls eine "dienstrechtliche Prüfung" eingeleitet hat. Ein Sprecher wollte am Montag keine weiteren Einzelheiten bekannt geben, da das Verfahren noch im Gange ist. Auch zur voraussichtlichen Dauer der Prüfung wurden keine Angaben gemacht.

Während ihrer sportlichen Karriere gewann Pechstein insgesamt fünf olympische Goldmedaillen und war zudem Europa- und Weltmeisterin. Bei der Bundestagswahl 2021 trat sie als Direktkandidatin im Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick für die CDU an, unterlag jedoch dem früheren Linken-Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi.

(mit Material von dpa und afp)