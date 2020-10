Traurige Nachricht aus Hollywood: Clark Middleton ist verstorben. Im Alter von 63 Jahren erlag er den Folgen des West-Nil-Virus. Er war Schauspieler, Regisseur und Produzent. Seine Karriere in der Filmindustrie begann, als er 1983 seine erste Rolle in der Comedyserie "American Playhouse" ergatterte. Danach folgten viele weitere Jobs. Unter anderem in Quentin Tarantinos Kultklassiker "Kill Bill 2" sowie in der Hit-TV-Serie "Twin Peaks".

Ehefrau Elissa Middleton den Tod des Schauspielers. In einem Statement schreibt sie: „Schweren Herzens verkünden wir das Ende eines Lebens, das es unbedingt verdient hat, gefeiert zu werden. Clark Tinsley Middleton, 63 - ein geschätzter Schauspieler, Schriftsteller, Regisseur, Lehrer, Held, Ehemann, Vorbild und Freund." Elissa erzählt weiter, dass ihr Ehemann am 4. Oktober in ihrem Zuhause in Los Angeles an den Folgen des West-Nil-Virus verstarb. Das Fieber verläuft nun in wenigen schwer. Meist bleibt es bei grippeähnlichen Symptomen.

Das sind die im letzten Jahrzehnt weltweit gemeldeten West-Nil-Fieber-Zahlen (Infektionen und Tote bis 2017):

2097 Infektionen und 146 Tote im Jahr 2017

2149 Infektionen und 106 Tote im Jahr 2016

2015: 2175 Infektionen und 146 Tote

2205 Infektionen und 97 Tote im Jahr 2014

2469 Infektionen und 119 Tote im Jahr 2013

5674 Infektionen und 286 Tote im Jahr 2012