Rust Christian Streich erhält „Goldene Narrenschelle“

Rust / DPA

Der Bundesligatrainer Christian Streich (53) hat die „Goldene Narrenschelle“ der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) erhalten. „Es ist mir eine große Ehre“, sagte er bei der Verleihung der undotierten Auszeichnung am Mittwochabend im Europa-Park in Rust bei Freiburg. „Eine Auszeichnung in der Heimat ist etwas Besonderes.“ Närrisch aktiv sei er nicht, weil in seinem protestantisch geprägten Heimatort Eimeldingen südlich von Freiburg die Fastnacht keine Rolle spiele. Er habe aber Sympathie für Narren.

Die Narrenschelle, eine vergoldete Handglocke, wird in Rust seit 2006 jährlich an einen Prominenten vergeben. Streich wurde sie nach Angaben der Organisatoren für seine launischen Spiel-Erläuterungen in badischer Mundart zuerkannt.

VSAN

Infos zur Goldenen Narrenschelle

SC Freiburg zu Christian Streich