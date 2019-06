In einem Freibad in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist Chlorgas ausgetreten. Das Bad wurde daher am Freitagmorgen geschlossen. Ob und wann es am Freitag wieder geöffnet werde, müsse noch entschieden werden, sagte ein Sprecher der Stadt. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Vormittag wurde die Warnung wieder aufgehoben.

Das Gas war laut Polizei im Technikraum aufgrund eines technischen Defekts entwichen. 52 Feuerwehrleute waren mit Atemmasken im Einsatz. Ein Feuerwehrmann und ein Mitarbeiter der Stadtwerke kamen zur Vorsorge ins Krankenhaus.

Der technische Defekt sei inzwischen behoben - nun müssten die Anlage gereinigt und die Werte im gesamten Freibad geprüft werden, sagte der Stadtsprecher. Chlor wird in Schwimmbädern zur Entkeimung eingesetzt. Chlorgas ist ein Atemgift, das ätzend und reizend wirkt.

