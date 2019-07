Ein Chlorgasaustritt im Freibad in Besigheim (Landkreis Ludwigsburg) hat einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war das Schwimmbad zwar geschlossen, auf dem Gelände waren aber rund 150 Gäste beim Freiluft-Kino. Die Besucher des Kinos wurden am Freitagabend in Sicherheit gebracht. Warum das Chlorgas im Bereich des Kleinkinderbeckens austrat, war noch unklar.