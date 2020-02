Das Fieber der Fußballfans steigt wieder merklich an: Die Champions League startet mit den Achtelfinals in die oft beschworene „heiße Phase“ des Wettbewerbs. Mit der Partie Dortmund gegen Paris startet das Achtelfinale der diesjährigen Champions-League-Saison. In der Runde 1 trifft der FC Bayern München auf den FC Chelsea und RB Leipzig spielt in Runde 2, am 10. März gegen Tottenham. Doch wo kann ich das Spiel schauen - bei Sky oder bei DAZN?

Hinspiele Achtelfinale der Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN (alle Partien um 21 Uhr):

18. Februar: Borussia Dortmund - Paris St. Germain (DAZN)

19. Februar: Tottenham Hotspur - RB Leipzig (DAZN)

25. Februar: SSC Neapel - FC Barcelona (DAZN)

26. Februar: Olympique Lyon - Juventus Turin (DAZN)

Hinspiele Achtelfinale der Champions League: Diese Spiele zeigt Sky (alle Partien um 21 Uhr):

18. Februar: Atletico Madrid - FC Liverpool (Sky)

19. Februar: Atalanta Bergamo - FC Valencia (Sky)

25. Februar: FC Chelsea - FC Bayern (Sky)

26. Februar: Real Madrid - Manchester City (Sky)







Rückspiele Achtelfinale der Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN (alle Partien um 21 Uhr):

10. März: FC Valencia - Atalanta Bergamo (DAZN)

11. März: FC Liverpool - Atletico Madrid (DAZN)

17. März: Juventus Turin - Olympique Lyon (DAZN)

18. März: FC Barcelona - SSC Neapel (DAZN)

Rückspiele Achtelfinale der Champions League: Diese Spiele zeigt Sky (alle Partien um 21 Uhr):

10. März: RB Leipzig - Tottenham Hotspur (Sky)

11. März: Paris St. Germain - Borussia Dortmund (Sky)

17. März: Manchester City - Real Madrid (Sky)