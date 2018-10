Leutkirch Center-Parcs-Anlage im Allgäu macht am Montag wieder auf

Leutkirch / DPA

Die Ferienanlage von Center Parcs im Allgäu soll am kommenden Montag wieder geöffnet werden. Dies teilte eine Sprecherin des Unternehmens am Freitag mit. „Für eine Mehrzahl der Anreisen stehen für unsere Gäste, die einen Urlaub im Park Allgäu gebucht haben, ausreichend Ferienhäuser zur Verfügung.“ Die Anlage auf dem Gelände bei Leutkirch (Kreis Ravensburg) war eine Woche nach der Eröffnung am 1. Oktober geschlossen worden, weil den Angaben nach Heizungen und Internet in einigen der neuen Ferienhäuser nicht funktioniert hatten und es kein warmes Wasser gab. Mehr als 400 der 2800 Gäste seien wegen der Mängel in der Eröffnungswoche abgereist, hieß es danach.

