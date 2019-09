Der Cannstatter Wasen ist mehr als Bier und „Göckele“ – auch außerhalb des Festzelts gibt es jede Menge zu entdecken: Von neuen Fahrgeschäften bis zur Ballonwettfahrt. Und an manchen Tagen können Volksfest-Besucher sogar richtig sparen.

Diese Fahrgeschäfte sind 2019 neu auf dem Wasen

Vier Fahrgeschäfte feiern laut Veranstalter dieses Jahr ihre Wasen-Premiere:

Laser Pix: Wasen-Besucher fahren mit einer Gondel durch verschiedene Ebenen und versuchen mit einem so genannten Laser-Booster so viele Zielscheiben wie möglich zu treffen

Mr. Gravity: Bei diesem Fahrgeschäft sitzen die Passagiere in Gondeln, die auf einer Scheibe angebracht sind, und werden 20 Meter in die Höhe gefahren. Dort beginnt sich die Scheibe dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern zu drehen.

XXL Krake: Wem Mr. Gravity zu heftig ist, kann sich statt dessen von Kraken-Armen in die Luft schleudern lassen. „Polyp-Fahrgeschäfte“ gehören inzwischen schließlich zu den Rummel-Klassikern.

Crazy Outback: Hinter der „Australia-Fassade“ dieses Laufgeschäfts warten unter anderem ein Spiegellabyrinth, Stolperfallen und eine „Waschanlage“ auf Abenteurer.

Die wichtigsten Wasen-Termine 2019

Traditionsmorgen

Samstag, 28. September: Am ersten Volksfestsamstag geht es auf dem Wasen ab 11 Uhr sozusagen zurück zu den Wurzeln. Vor der Fruchtsäule stehen Trachten, Volkstänze und Blasmusik im Mittelpunkt. Der Traditionsmorgen erinnert an den Ursprung des Volksfests als landwirtschaftliches Fest, das vor 201 Jahren zum ersten Mal stattfand.

Historischer Volksfestumzug

Sonntag, 29. September: Historische Gruppen in Tracht, bäuerliche Traditionen und aufwendig gestaltete Festwagen gibt es beim traditionellen Historischen Volksfestumzug zu sehen, der um 11 Uhr beginnt. Mit dabei sind mehr als 100 Pferde, Ochsen, Kühe, Geißen und andere Tiere. Bei schönem Wetter kommen in der Regel bis zu 200.000 Besucher an die Strecke. Wem das zu viel Rummel ist, kann sich den Umzug zeitversetzt ab 15.55 Uhr im SWR-Fernsehen ansehen.

VVS-Wasentag

Montag, 30 September: Bus- und Bahnfahrer aufgepasst! Besucher mit einem gültigen VVS-Ticket bekommen an diesem Tag bei allen Betrieben Vergünstigungen.

VfB-Fantag

Dienstag, 1. Oktober und 8. Oktober An diesen beiden Dienstagen gibt es für Mitglieder des VfB-Fritzle-Clubs und des Jugendclubs sowie Dauerkarteninhaber Rabatte. Teilnehmende Betriebe haben entsprechenden Plakate an Kassen oder Ständen aufgehängt.

Familientag

Mittwoch, 2. Oktober und 9. Oktober: An den beiden Familientagen bieten Schausteller, Marktkaufleute und Wirte auf dem Wasen reduzierte Preise. Für Kinder gibt es außerdem Kinderschminken, Luftballonkünstler und andere Überraschungen.

Volksfestballonwettfahrt

Samstag, 12. Oktober: Ab 15 Uhr treten Gas- und Heißluftballone zur so genannten Fuchswettfahrt am. Sollte das Wetter ungünstig sei, gibt es am Sonntag, 13. Oktober, einen Ausweichtermin.

Musikfeuerwerk

Sonntag 13. Oktober: Der Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner zündet am letzten Wasen-Abend um 21.30 Uhr ein zehnminütiges Feuerwerk, das von einem Medley aus bekannten Hits begleitet wird.

