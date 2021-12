Cannabis soll für Erwachsene künftig zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften erhältlich sein. Das steht im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien SPD, FDP und Grüne. Olaf Scholz ist Bundeskanzler und die neue Regierung steht offiziell. Jetzt kann es mit der Umsetzung der Pläne los gehen. Wie geht es weiter?

Wann erfolgt die Legalisierung von Cannabis in Deutschland?

kontrollierte Verkauf von Cannabis in Deutschland erlaubt wird, gibt es noch nicht. Weil die Corona-Pandemie volle Aufmerksamkeit von der neuen Bundesregierung verlangt, ist es aber wahrscheinlich, dass sich die Ausarbeitung eines genauen Fahrplans noch hinzieht. Die Gesetz in Kraft treten kann, dauert es meistens also fast ein halbes Jahr. Ein genaues Datum, ab dem dervon Cannabis in Deutschland erlaubt wird, gibt es noch nicht. Weil die Corona-Pandemie volle Aufmerksamkeit von der neuenverlangt, ist es aber wahrscheinlich, dass sich die Ausarbeitung eines genauen Fahrplans noch hinzieht. Die Kreiszeitung hat ermittelt, dass es im Schnitt etwa 175 Tage dauert, bis ein Gesetzgebungsprozess durchlaufen ist. Bis einin Kraft treten kann, dauert es meistens also fast ein halbes Jahr.

Zunächst ist die Dauer der Legalisierung von Cannabis im Koalitionsvertrag auf vier Jahre festgelegt. Danach soll das Gesetzes geprüft und bewertet werden.

Wo kann man Cannabis in Deutschland künftig kaufen?

In welchen Geschäften Cannabis nach der Legalisierung angeboten wird, ist bislang nicht klar. Was aber sicher ist: Cannabis wird nur in lizenzierten Geschäften zum Verkauf angeboten werden. Vor allem waren bislang Apotheken als Abgabestellen im Gespräch. Im Koalitionsvertrag ist explizit von einer „kontrollierten“ Abgabe die Rede. Es liegt nahe, dass auch die Menge, die man Verkaufen oder Kaufen darf, beschränkt wird.

Cannabis Legalisierung in Deutschland: Aktuelle Grenzwerte beim Autofahren

Weil der aktuelle Grenzwert für Cannabis im Straßenverkehr Experten zufolge sehr niedrig angesetzt ist, wird vermutet, dass die Ampel einen neuen Grenzwert definieren und einführen wird. Bisher gilt in Deutschland noch ein Grenzwert von 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Bei Tetrahydrocannabinol (THC) handelt es sich um den berauschenden Wirkstoff der Cannabis-Pflanze.

Besitz, Konsum, Verkauf und Anbau von Cannabis: Was soll erlaubt werden?

Der Kauf von Cannabis wird zukünftig nur für Erwachsene ab 18 Jahren erlaubt sein. Der Verkauf soll kontrolliert und in lizenzierten Geschäften stattfinden. Weiterhin verboten sein soll der private Anbau von Cannabis.

Prävention, Preise, Drug-Checking – das ist geplant?

Einige Konsumenten befürchten, dass der illegale Verkauf von Cannabis auch nach der Legalisierung kein Ende finden wird. Der Grund: Sie gehen davon aus, dass die Preise in lizenzierten Geschäften zu hoch angesetzt werden.

Die Ampel-Regierung setzt zudem auf präventive Maßnahmen. Es sollen mehr Möglichkeiten zum sogenannten Drug-Checking geben. Das bedeutet, dass Drogen, die weiterhin auf Schwarzmarkt erworben wurden, an bestimmten Anlaufstellen auf Reinheit geprüft werden können. Das soll die gesundheitlichen Gefahren durch mit Zusatzstoffen gestreckte Ware mindern.