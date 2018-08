Bad Säckingen Cannabis im Maisfeld entdeckt und von der Polizei geerntet

Bad Säckingen / DPA

Für eine Ernte der besonderen Art ist die Polizei in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) in ein Maisfeld ausgerückt. Die Beamten hatten es aber nicht auf die gelben Körner abgesehen, sondern auf grüne Knollen: Zwei Cannabispflanzen seien am Dienstag auf dem Acker entdeckt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beamte rissen die etwa 1,20 Meter großen Pflanzen, die demnach gerade gegossen worden waren, heraus. Das Landeskriminalamt kümmert sich nun um die Entsorgung. Wer das Cannabis entdeckt und die Polizei darauf hingewiesen hat, wollten die Ermittler aus taktischen Gründen nicht verraten. Der Eigentümer der verbotenen Pflanzen musste noch ermittelt werden.

Polizeimeldungen