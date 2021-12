Ministerpräsidentenkonferenz am 21.12.2021 sofortige Maßnahmen zum Herunterfahren des öffentlichen Lebens gefordert. Die beschlossenen Beschränkungen treten mehrheitlich erst nach Weihnachten in Kraft und sehen keine Schließung der Gastronomie vor. Dennoch werden Gastronomie zu schärferen Maßnahmen führen könnten. Nach der Verwirrung um 2G+ in Restaurants und einer ersten Konkretisierung der Regelung könnte es nun wieder anders kommen. Die RKI-Experten hatten vor deram 21.12.2021 sofortige Maßnahmen zum Herunterfahren des öffentlichen Lebens gefordert. Die beschlossenentreten mehrheitlich erst nach Weihnachten in Kraft und sehen keine Schließung dervor. Dennoch werden die Corona-Regeln verschärft in Baden-Württemberg . Früher als anderswo sollen dort etwa schon vor dem 28. Dezember 2021 die Kontaktbeschränkungen greifen. Nun gibt es auch Pläne, die in derzu schärferen Maßnahmen führen könnten. Nach der Verwirrung uminund einer ersten Konkretisierung der Regelung könnte es nun wieder anders kommen.

Gilt bald für alle Geimpften und Genesenen die Testpflicht in Baden-Württemberg?

und die Testpflicht in Baden-Württemberg? Oder sind Geboosterte von der 2G+-Regel ausgenommen?

Corona-Test in der Gastronomie in Baden-Württemberg für alle?

Die Landesregierung hatte bereits Anfang Dezember eine Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene zum Beispiel in Restaurants angekündigt, dann war Kretschmann aber zurückgerudert. Das hätte der Regel 2G+ entsprochen. Derzeit sind Genesene von der Testpflicht ausgenommen, wenn sie nachweisen, dass die Infektion maximal sechs Monate zurückliegt. Und für Geimpfte gilt: Die zweite Impfung sollte weniger als ein halbes Jahr her sein. Doch nun müssen sich Geimpfte und Genesene im Südwesten nach den Feiertagen für einen Besuch im Restaurant und in vielen anderen Bereichen voraussichtlich doch auf das Coronavirus testen lassen. Das ging aus einer Ankündigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am 22.12.2021 im Landtag hervor.

Braucht man nach der Booster-Impfung einen Corona-Test in der Gastronomie in BW?