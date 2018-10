Gewalt Butbad auf der Krim: „Die Jungs fielen um“

Kertsch / Von Stefan Scholl

Die Explosion sei in der Mensa oder in der Aula gewesen, erzählt ein Student dem Nachrichtenportal RBK. „Im Hof wurde geschossen, es gab sehr viele Verletzte, sehr viele Bekannte kamen um. Wir hörten die Salven einer Maschinenpistole, begannen zu laufen, alle gerieten in Panik, es gab Tote.“ Im Polytechnischen College der Hafenstadt Kertsch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist gestern ein Blutbad verübt worden. Die Behörden sprachen zuletzt vom Amoklauf eines 18-Jährigen. 19 Tote werden gefunden, alle an Schusswunden gestorben. Mindestens 50 Menschen werden verletzt.

Eine Studentin namens Viktoria sagt der Agentur RIA Nowosti, es habe erst eine Explosion im Erdgeschoss, dann in der ersten Etage gegeben, danach habe jemand das Feuer auf die Studenten eröffnet. Ihre Mitschülerin Margarita sagt:. „Ich rannte und sah, wie die Jungs einfach umfielen. Überall spritzte Blut.“

Einige Augenzeugen sprechen von mehreren Angreifern und „stapelweise“ in die Krankenhäuser eingelieferten Opfern. „Ein wirklicher Terrorakt“, klagt Olga Grebennikowa, die Direktorin des Colleges, gegenüber dem Portal kerch.com.ru. Auch das russische Ermittlungskomitee qualifiziert das Blutbad erst einmal als Terrorakt. Später eröffnet es aber dann nur ein Verfahren wegen Mordes an mehreren Personen.

Sergei Aksjonow, der Chef der Krim-Verwaltung, spricht von einer „kolossalen Tragödie“. Nach seinen Informationen ist der Täter ein 18-jähriger Schüler namens Wladislaw Rosljakow aus der vierten Klasse der Berufsschule. Er wird später mit einer tödlichen Schusswunde in einem Raum des Colleges gefunden. Die Behörden sagen, er habe vermutlich Selbstmord begangen. Einige Stunden später wird noch ein Sprengsatz gefunden. Er ist nicht explodiert.

Beamte des Nationalen Antiterror-Komitees schließen dagegen nicht aus, dass Rosljakow nicht der einzige Täter sei. Man werde in den nächsten Tagen nach möglichen Komplizen und Drahtziehern fahnden.

Russische Medien stellen rasch Verdächtigungen an. So zitiert das Nachrichtenportal lenta.ru einen Ermittler, der mutmaßliche Täter sehe einem Tataren ähnlich, ein Hinweis auf die krimtatarische Minderheit der Krim. Die Krimtataren gelten als Gegner des Anschlusses der Halbinsel an Russland.

Auch andersherum funktioniert die Verdächtigung. Der nach Kiew exilierte krimtatarische Blogger Ayder Muschdabajew schreibt auf Facebook, der russische Inlandsgeheimdienst FSB habe den Terroranschlag wohl selbst organisiert. „Das ist ein bewehrtes Mittel, um ein Besatzungsregime zu verschärfen.“

„Er wollte sich rächen“

Der Moskauer Menschenrechtler Lew Ponomarjow hält einen Amoklauf für möglich. „Bei uns ist es ja nicht schwer, sich Waffen zu besorgen. Wenn unsere Sicherheitsorgane wirklich an einen Terrorakt auf der Krim glaubten, hätten sie schon ukrainische Rechtsradikale oder die Krimtataren als verdächtig erklärt.“

Ein Bekannter des mutmaßlicher Amokläufers sagt RBK, Wladislaw habe das Technikum sehr gehasst – wegen der aggressiven Lehrer. „Er hat auch angedeutet, dass er sich rächen werde.“

Präsident Wladimir Putin bezeichnete das Geschehen als „tragisches Ereignis“. Alle möglichen Motive und Tatversionen würden geprüft. Außerdem tue man alles für eine schnelle Genesung der Verletzten. Für die Krim wurde eine dreitägige Trauer ausgerufen.