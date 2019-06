Beim Zusammenprall mit einem tieffliegenden Bussard ist ein Motorradfahrer im Kreis Rastatt verletzt worden. Der Greifvogel verendete nach dem Unfall auf der Landstraße 75, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 54-Jährige war am Vorabend in Richtung Rastatt unterwegs, als er in der Nähe von Iffezheim mit dem Tier zusammenstieß. Der Biker konnte sein Motorrad zwar noch sicher anhalten, wie es hieß. Er musste aber verletzt in eine Klinik gebracht werden, da der Vogel mit Schwung gegen den Kopf des behelmten Fahrers knallte.

