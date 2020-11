Am 18. November 2020 ist Buß- und Bettag. Dieser Tag findet immer mindestens elf Tage vor dem ersten Advent statt. Alle Infos zur Herkunft, geschichtlichen Hintergründen und ob der Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet ihr hier.

Wo ist der Buß- und Bettag ein Feiertag?

Der Buß- und Bettag ist nur in einem Bundesland ein gesetzlicher Feiertag: Sachsen. Die Geschäfte bleiben in Sachsen geschlossen und die Menschen bleiben daheim.

In Bayern gibt es eine Sonderregelung für Schüler: unterrichtsfrei. Arbeitnehmer dürfen sich an diesem Tag aus religiösen Gründe frei nehmen. In Bayern gilt der Buß- und Bettag außerdem als stiller Tag. Das heißt, dass an diesem Tag Tanzverbot gilt. Das Tanzverbot startet um zwei Uhr in der Früh und dauert bis Mitternacht an.

Buß- und Bettag: Bedeutung und Ursprung

Obwohl der Tag als Buß- und Bettag bezeichnet wird: an diesem Tag muss keine Buße geleistet werden. Es geht bei dem evangelischen Feiertag nicht um Strafe, sondern um die Schuldgefühle für bereits vergangene Sünden.

Heutzutage hat der Buß- und Bettag eine andere Bedeutung: Es wird an diesem Tag auf sozio-ökologische Probleme hingewiesen. Die Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Bayern bezeichnet diesen Tag auch als letzten Feiertag im Kirchenjahr. Der Buß- und Bettag symbolisiert damit auch eine Art Neujahrstag der Evangelisch-Lutherischen Kirche.

Die Evangelische Kirche selbst erklärt den Hintergrund des Tages folgendermaßen: „Der Gedenktag dient dem Nachdenken über individuelle und gesellschaftliche Irrtümer wie beispielsweise Ausländerhass, Umweltzerstörung und die Ausgrenzung von Armen und Obdachlosen".

Buß- und Bettag: Vor 1994 ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland

Am 27. Februar 1934 wurde entschieden, dass der Buß- und Bettag Teil der Feiertage des Reichsgesetzes wird. Nach der Wiedervereinigung wurde dieser Tag ab 1990 ein Feiertag in ganz Deutschland. Der Bund beschloss 1995, dass dieser Tag kein deutschlandweiter Feiertag mehr ist um Arbeitgeber zu entlasten. Kurz davor wurde die Beitragspflicht zur Pflegeversicherung für Arbeitgeber eingeführt.