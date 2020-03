Rapper Bushido und Clan-Chef Arafat Abou-Chaker haben sich am Donnerstag vor den Toren Berlins in Kleinmachnow getroffen. Das Ziel: eine Einigung in einem mittlerweile zwei Jahre währenden Streit. Worum geht’s? Um ein einst, als beide noch gut miteinander waren, gemeinsam gekauftes Grundstück, auf dem, so der Plan laut bild.de.

Grundstück nahe Berlin: Bushido und Abou-Chaker wollten hier alt werden

Offenbar, so der Bericht, hatten Bushido und Abou-Chaker geplant, dass ihre beiden Familien hier ihren Alterssitz haben und gemeinsam alt werden. Am Donnerstag aber nun trafen sich beide Parteien unter Polizeischutz auf dem Gelände mit einem riesigen Gebäude. Über Verlauf und Ausgang der Gespräche war zunächst nichts bekannt.

Treffen in Kleinmachnow: Abou-Chaker verweigert Gutachter Zugang

Die Lifestyle-Nachrichtenseite 16bars aber berichtete unter Berufung auf bild.de, dass es bei dem Gespräch um die Abwicklung des gemeinsam erworbenen Geländes Stress gab. Der Hintergrund: 2011 hatten die ehemaligen Geschäftspartner das Anwesen gemeinsam ersteigert und renovieren lassen. Nachdem sie im Streit auseinandergingen, beantragte Bushido die Zwangsversteigerung.

Ein Gericht gab ihm Recht, unklar war bis Dato allerdings noch der Wert der Villa, der von einem Gutachter bestimmt werden sollte. Mit diesem trafen sich Bushido und Abou-Chaker offenbar, um den Wert der Villa endgültig festzulegen. Laut Bild verweigerte Arafat dem Gutachter aber den Zugang zum Haus. So stellt sich demnach die Frage, ob der Wert der Villa von außen exakt eingeschätzt werden kann - oder, ob er ohne eine Innenbegehung vielleicht geringer ausfallen könnte.