Es ist eines der bekanntesten Musikfestivals der Welt: das Burning Man. Es lockt traditionell Künstler, Techno-Fans, Pyrotechniker und Neugierige aus aller Welt in die Wüste von Nevada. In diesem Jahr versinkt das Festival aber im Schlamm. Zehntausende Besucher stecken fest oder versuchen, zu fliehen. Es gab sogar schon einen Todesfall.

Burning Man 2023 - Ein Festival versinkt im Schlamm

Nach heftigen Regenfällen beim Burning-Man-Festival haben am Wochenende mehr als 70.000 Menschen auf dem Gelände festgesessen. Durch die Regengüsse wurde das Festivalgelände in eine Schlammlandschaft verwandelt. Die "Playa", die riesige Freifläche, in deren Mitte die namensgebende Festival-Statue steht, war unpassierbar. Die Organisatoren riefen die Besucher auf, "Essen, Wasser und Treibstoff zu sparen" und an einem "warmen, sicheren Ort" Schutz zu suchen. Es wurde mit weiteren Regenfällen gerechnet. Die Polizei teilte am Wochenende außerdem mit, sie untersuche einen Todesfall bei dem Festival. Details zu den Todesumständen nannte sie nicht.

Burning Man: Wie geht es am Montag weiter?

Ob die große Masse der Besucher wie geplant am Montag die Heimreise antreten kann, war zunächst unklar. „Das Tor wird so schnell wie möglich wieder geöffnet, sobald es sicher ist, dies zu tun“, heißt es auf der Website der Organisatoren. „Spät am Montag ist möglich - sollten die Wetterbedingungen zu unseren Gunsten sein“, hieß es weiter. „Es kann früher sein, es kann später sein.“

Auch ein temporärer Flughafen sei zunächst geschlossen worden. Autos drohten auf dem schlammigen Untergrund steckenzubleiben. Nur Notfahrzeuge durften das Gelände daher befahren oder verlassen, hieß es auf der Webseite weiter. Die Organisatoren stellten Fahrzeuge mit Vierradantrieb für medizinische Notfälle bereit.

Ein Kernritual am Ende des Kultevents ist das Verbrennen des „Burning Man“, einer überdimensionalen Holzstatue. „Derzeit sind alle Verbrennungen verschoben“, so die Organisatoren am Samstagabend (Ortszeit).

„Wir sind hierhergekommen in dem Wissen, dass dies ein Ort ist, an dem wir alles mitbringen, was wir zum Überleben brauchen“, teilten die Organisatoren mit. „Gerade deshalb sind wir alle gut vorbereitet auf ein Wetterereignis wie dieses.“ Die heftigen Regenfälle in diesem Jahr fielen auf trockenes Wüstengelände und verwandelten den Boden in ein Schlammbad. Zwischen Freitag- und Samstagmorgen fiel laut CNN die sonst für zwei bis drei Monate übliche Regenmenge. Für Sonntag wurden weitere Schauer erwartet. Am Montag könnte die Sonne laut Vorhersagen zurückkehren. Im vergangenen Jahr stiegen die Temperaturen beim Festival noch auf etwa 40 Grad Celsius.