Vertreter aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg und Frankreich wollen heute (10.00 Uhr) bei einem Treffen in der Pfalz gemeinsame Bahnprojekte voranbringen. Bei den Gesprächen in Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) geht es unter anderem um ein grenzüberschreitendes deutsch-französisches Nahverkehrsangebot mit dem Zieldatum Dezember 2024.

In die 30 Fahrzeuge, die seitens der Region Grand Est in Frankreich für das Nahverkehrsangebot bestellt sind, muss grenzüberschreitende Sicherheitstechnik eingebaut werden. Um in der kommenden Förderperiode einen europäischen Zuschuss erhalten zu können, wollen die Partner eine weitere Kooperationsvereinbarung unterzeichnen.

Neben der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nehmen unter anderem die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) und der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Hermann (Grüne), sowie Vertreter aus Frankreich teil.