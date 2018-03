Heilbronn Bundesgartenschau-Container in Heilbronn mit Kot beschmiert

Bundesgartenschau-Container in Heilbronn mit Kot beschmiert

Heilbronn / DPA

Mehrere Container, die über die geplante Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn informieren, sind mit Kot beschmiert worden. Nahezu wöchentlich sei ein anderer Container betroffen, teilte die Kommune am Freitag mit. Wobei mittlerweile nicht allein der Kot, sondern auch das zusätzliche Verstreichen der Reste mit Papiertaschentüchern an den Containerwänden den Reinigungsaufwand massiv erhöhe. Nach Angaben der Stadt belaufen sich die Reinigungskosten bereits auf mehr als 1000 Euro.

Die Blumenschau selbst wird 45 Millionen Euro kosten, von denen 35 Millionen durch Pacht oder Eintritt zurückkommen sollen. Ein Jahr vor der Eröffnung am 17. April 2019 soll es die ersten Eintrittskarten zum Kaufen geben.

Stadt Heilbronn