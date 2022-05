Kanzlerin Angela Merkel war Hubertus Heil Bundesminister für Arbeit und Soziales. Mit der neuen Regierung unter der Führung der SPD wurde er im Dezember 2021 vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erneut ins Amt berufen. Doch wer ist der Mann, der offenbar so selbstverständlich das Vertrauen von beiden politischen Lagern gewinnen konnte? In diesem Porträt verraten wir das Wichtigste über den Bundespolitiker: Schon unterwar. Mit der neuen Regierung unter der Führung derwurde er im Dezember 2021 vomerneut ins Amt berufen. Doch wer ist der Mann, der offenbar so selbstverständlich das Vertrauen von beiden politischen Lagern gewinnen konnte? In diesem Porträt verraten wir das Wichtigste über den Bundespolitiker:

Hubertus Heil: Ehefrau, Alter, Twitter

Name: Wolfgang-Hubertus Heil

Wolfgang-Hubertus Heil Alter: 50

50 Geburtstag: 3. November 1972

3. November 1972 Geburtsort: Hildesheim

Hildesheim Eltern: namentlich nicht bekannt

namentlich nicht bekannt Geschwister: Bruder (46)

Bruder (46) Ausbildung: Studium der Politikwissenschaft und Soziologie

Studium der Politikwissenschaft und Soziologie Beruf: Politiker

Politiker Ehe: Solveig Orlowski

Solveig Orlowski Kinder: Leonard Johannes (10), Mathilda Katharina (8)

Leonard Johannes (10), Mathilda Katharina (8) Twitter: @hubertus_heil

@hubertus_heil Instagram: hubertus_heil

hubertus_heil Website: www.hubertus-heil.de

Hubertus Heil: Lebenslauf, Bruder, Mutter

Hubertus Heil oft Entscheidungen treffen, die viele Menschen in der Republik betreffen. Leicht dürfte es sich der SPD-Politiker dabei nicht machen, weiß er doch, wie hart das Leben einen angehen kann. Geboren und aufgewachsen in Hildesheim, hat sein Vater früh die Familie verlassen. Da war Hubertus Heil gerademal sechs Jahre alt, wie er gegenüber der Als Leiter seines Ministeriums mussoft Entscheidungen treffen, die viele Menschen in der Republik betreffen. Leicht dürfte es sich derdabei nicht machen, weiß er doch, wie hart das Leben einen angehen kann. Geboren und aufgewachsen in Hildesheim, hat seinfrüh die Familie verlassen. Da war Hubertus Heil gerademal sechs Jahre alt, wie er gegenüber der Berliner Zeitung verrät. Wie sich sozialer Abstieg anfühle, wisse er ganz genau, sagte er im Interview mit der BZ. Statt im Einfamilienhaus wuchs er plötzlich im Plattenbau auf.

Trotz Vollzeitjob ermöglichte seine alleinerziehende Mutter ihm und seinem vier Jahre jüngeren Bruder eine gute Schulausbildung. 1992 machte Hubertus Heil das Abitur am Gymnasium am Silberkamp in Peine. Nach dem Zivildienst bei der örtlichen Wohlfahrt entschied er sich für ein Studium. 1995 ging er daher an die Universität Potsdam und studierte dort Politikwissenschaft und Soziologie. Seinen Abschluss machte er 2006 an der Fernuniversität Hagen.

Hubertus Heil: So kam er zur SPD und Politik

Politisch interessiert war der Bundesminister für Arbeit und Soziales eigentlich schon immer. Bereits 1988, im Alter von 16 Jahren trat Hubertus Heil in die SPD ein und engagierte sich bei den Jusos. Es folgten viele kleinere und größere Ämter und Jobs:

1991-1995 Bezirksvorsitzender der Jusos in Braunschweig

Bezirksvorsitzender der in Braunschweig 1994-1998 Mitarbeiter der brandenburgischen Landtagsabgeordneten Heidrun Förster

Mitarbeiter der brandenburgischen 1998 Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Eva Folta

Mitarbeiter der 1995-1997 Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der SPD Brandenburg

Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für der SPD Brandenburg Seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages

Mitglied des 2002-2005 Vorstand der SPD-Landesgruppe Niedersachsen

Vorstand der 2002-2004 Vorstand SPD-Bundestagsfraktion

Vorstand 2001-2007 Stellvertretender Vorsitzender SPD- Unterbezirks Peine und des Bezirks Braunschweig

Stellvertretender Vorsitzender Unterbezirks und des Bezirks Seit 2009 Vorsitzender SPD-Bezirk Braunschweig

Vorsitzender 2009-2017 Stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion für Wirtschaft und Energie, Bildung und Forschung sowie Tourismus

Stellvertretender Vorsitzender der für und sowie Seit 2011 Mitglied des SPD-Parteivorstands

Mitglied des 2019 Stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD

Hubertus Heil: SPD-Generalsekretär und Bundesminister

Bereits 2005 wurde Heil zum SPD-Generalsekretär gewählt. Zusammen mit Andrea Nahles und Wolfang Thierse verfasste Hubertus Heil das aktuelle Grundsatzprogramm seiner Partei, das 2007 verabschiedet wurde.

Bundestagswahl 2017 verkündete Hubertus Heil, nicht länger als Generalsekretär zur Verfügung zu stehen. Seit 2018 bekleidet er das Amt des Bundesministers für Arbeit und Soziales. Zunächst unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, ab Dezember 2021 auch unter seinem Partei-Kollegen und jetzigen Nach dem schlechten Abschneiden bei derverkündetenicht länger als Generalsekretär zur Verfügung zu stehen. Seit 2018 bekleidet er das. Zunächst unter, ab Dezember 2021 auch unter seinem Partei-Kollegen und jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz

Hubertus Heil: Politische Positionen

Hubertus Heil setzt sich als Politiker für viele Dinge ein. Einige wichtige Punkte sind folgende:

Steigerung der Gehälter in der Altenpflege

in der Altenpflege Einführung der Grundrente von 900 Euro

Paket-Boten-Schutzgesetz , um soziale Sicherheit und faire Arbeitsbedingungen für Paketboten zu sichern

, um soziale Sicherheit und faire Arbeitsbedingungen für Paketboten zu sichern Mindestlohn von 12 Euro

von 12 Euro Langfristig niedrige Arbeitslosigkeit , um Rentenhöhe zu garantieren

, um Rentenhöhe zu garantieren Stärkung des Ehrenamts in ländlichen Regionen

Aktuell setzt sich der Bundesarbeitsminister auch für eine erneuerte Rentenreform ein. Mehr dazu auch im Video:

Hubertus Heil privat: Frau und Kinder