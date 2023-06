Bei einem Einbruch in die Stadtkirche St. Oswald in Traunstein wurde das Brustkreuz des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. gestohlen. Unbekannte Täter brachen am Montag, den 19. Juni, zwischen 11:45 Uhr und 17 Uhr eine in die Wand eingelassene Ausstellungsvitrine in der Kirche auf und entwendeten das darin ausgestellte Brustkreuz. Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) in München teilte mit, dass der Wert des Kreuzes für die Kirche nicht bezifferbar sei. Das Brustkreuz wurde von Papst Benedikt XVI. seiner Heimatpfarrei vermacht. Zusätzlich brachen die Täter die Kasse des Zeitschriftenverkaufsstandes auf und entwendeten Bargeld.