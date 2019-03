„Sind Sie über 18 Jahre?“ Wer auf „Ja“ klickt, hat in Deutschland Zugriff auf pornografisches Material im Internet. Völlig unabhängig davon, wie alt die Person ist. Für Bürger in Großbritannien könnte sich das bald ändern. Ab April soll eine neue Regelung in Kraft treten. Das Ziel: nur wer nachweisen kann, dass er volljährig ist, hat Zugriff auf die Pornos.

Problem ist die Aufsicht

Eine Idee auch für Deutschland? Deutsche Betreiber von Pornoseiten müssen mit dem Postident-Verfahren die Volljährigkeit ihrer Benutzer sicherstellen. Allerdings betrifft das die zahlreichen internationalen Anbieter nicht. Kristina Hammann von Jugendschutz.net, das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für Jugendschutz im Internet, verweist auf Nachfrage darauf, dass „pornografische Inhalte im Internet nur dann verbreitet werden, wenn der Anbieter gewährleistet, dass nur Erwachsene darauf Zugriff haben.“ Auch Anbieter mit Sitz im Ausland müssen sich eigentlich an diese Vorschriften halten. Das Problem ist die Aufsicht darüber.

Man kann sich einen „Porn Pass“ kaufen

In Großbritannien kann man den Nachweis zukünftig auf zwei Wegen erbringen. Zum einen, in dem man seinen Personalausweis oder eine Kreditkarte hochlädt. Oder, in dem man für fünf Pfund einen sogenannten „Porn Pass“ bei einem Zeitungshändler kauft, der das Alter dann bestätigt. Das müsste man allerdings für jedes Gerät machen, auf dem man die Pornos anschauen will.

Hackerangriff wäre verheerend

Kritiker bemängeln, dass ein Hackerangriff dafür sorgen könnte, dass die sexuellen Präferenzen von Millionen Menschen öffentlich werden. Darunter auch die von Politikern. Und die klicken im Schnitt 160 Mal pro Tag auf Pornoseiten – während der Arbeit im Parlament. Außerdem wird kritisiert, dass Unternehmen die personenbezogenen Daten sammeln könnten.

Pornografisches Äquivalent zu Facebook

Hier steht vor allem das Unternehmen MindGeek im Fokus, zu dem unter anderem die Pornoseiten PornHub und YouPorn gehören. Jim Killock von der Organisation „Open Rights Group“ sagte dem Guardian dazu: „Das Problem ist, dass du dem pornografischen Äquivalent von Mark Zuckerberg all deine Daten gibst.“

Mit VPN-Clients lässt sich der Altersnachweis umgehen

Vor allem wird aber die Effektivität der Maßnahme in Frage gestellt. Über VPN-Clients können britische User für kleines Geld simulieren, dass sie sich nicht in Großbritannien aufhalten – und damit problemlos weiterhin so Pornos schauen wie bisher.

Ob die Regelung, wie geplant, am 1. April eingeführt wird, ist noch nicht sicher. Experten rechnen damit, dass der Termin verschoben werden muss, bis die letzten technischen Details der Altersbestätigung geklärt sind.