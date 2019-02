Gesellschaft Brigitte Macron, die heimliche Präsidentin

Paris / Von Peter Heusch

Beinahe überall auf der Welt wird die Gattin des Staatsoberhaupts „First Lady“ genannt. In Frankreich hingegen, wo Anglizismen verpönt sind, heißt sie „Première Dame“ (Erste Dame). Außer im engsten Mitarbeiterstab von Präsident Emmanuel Macron. Dort spricht man von ihr als „la Présidente“ – „die Präsidentin“. Nicht aus Ehrfurcht, sondern aus Ärger und Neid. Die Meinung seiner Ehefrau nämlich soll für den jungen Staatschef mehr zählen als die Ratschläge seiner brillanten Beraterschar. Die wünschen die einflussreiche „Première Dame“ am liebsten zum Teufel.

Vieles spricht dafür, dass diese von zwei Journalistinnen in einem jetzt erschienenen Buch erzählte Anekdote aus dem Elysée-Pa­last stimmt. Und sollte Brigitte Macron das Werk mit dem Titel „Madame la Présidente“ schon gelesen haben, dürfte sie amüsiert gelächelt haben. Denn wenn „Bibi“, wie sie ihr Mann zärtlich zu nennen pflegt, etwas auszeichnet, dann ist es ihr Humor.

Aufregender Altersunterschied

Aber ist Brigitte Macron wirklich die Schattenpräsidentin Frankreichs? Die Frage scheint auf ein gewaltiges Interesse zu stoßen, denn die Startauflage des Buchs war nach drei Tagen vergriffen. Da das Buch kaum mit brisanten Enthüllungen aufwartet, drängt sich dafür eine weitere Erklärung auf: Die Franzosen möchten einfach mehr wissen über die fraglos aus dem Rahmen fallende Persönlichkeit ihrer 65-jährigen „Première Dame“.

Richtig – die grazile, stets braungebrannte Blondine ist 24 Jahre älter als ihr Mann. Das hat von Anfang an Aufregung hervorgerufen und tut es immer noch.

In den Pariser Salons wird die siebenfache Großmutter recht unhöflich als „die Alte“ tituliert. Aufgebracht hat das ausgerechnet François Hollande, Macrons Vorgänger im Präsidentenamt, der bei den zwei Wechseln seiner Lebensgefährtinnen sorgfältig darauf achtete, dass die neue jeweils mindestens 10 Jahre jünger war als die verflossene.

Mit der Eleganz freilich hatte Hollande es noch nie. Ganz in Gegensatz zu Brigitte Macron, von der noch keine einzige abfällige Bemerkung oder Stichelei publik wurde. Und wenn Hollandes Markenzeichen seine ewig schief hängende Krawatte war, so ist „die Präsidentin“ bekannt für ihre hochhackigen Auftritte in Designerkleidern. Als oberste Repräsentantin der Haute-Couture, da sind sich die Modefans einig, kann Brigitte es sogar mit dem Ex-Model Carla Bruni aufnehmen, die an der Seite von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy eine besonders stilbewusste „Première Dame“ abgab.

Von offiziellen Verpflichtungen abgesehen pflegt Brigitte Macron übrigens eher die Diskretion. Dass sie sich für behinderte Menschen und kranke Kinder engagiert, ist bekannt, aber von den Medien lässt sie sich dabei nur höchst selten begleiten. Sie spiele eben viel lieber die Strippenzieherin im Hintergrund, lästern Kritiker. Sie glauben, dass die „Première Dame“ ihre Hauptaufgabe darin sieht, den Präsidenten zu „coachen“.

Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, weiß das Sprichwort. Die These der Buches „Madame la Présidente“ ist, dass Brigitte Macron ihren Mann erst stark gemacht habe. Ganz gezielt habe die ehemalige Lehrerin den rettungslos in sie verknallten Schüler Emmanuel zu jenem Überflieger aufgebaut, der mit 39 Jahren zum jüngsten Präsidenten der V. Französischen Republik werden sollte. „Er schuldet ihr alles, zitieren die Autorinnen einen Vertrauten des Staatsoberhaupts. „Wenn er Präsident ist, dann dank ihr.“

Wahrheit oder Legende? Emmanuel Macron hat die Beziehung zu seiner Frau einmal als eine „fast fusionelle Komplizenschaft“ beschrieben. Die Spekulation, wie groß der Einfluss der „Première Dame“ auf den Präsidenten ist, dürfte weitergehen. Zumal Letzterer den Eindruck erweckt, in die selbstbewusste und attraktive Frau an seiner Seite nach wie vor so verliebt zu sein wie am ersten Tag.