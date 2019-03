Ein Exemplar der ins All geschmuggelten „Mondbriefe“ wird versteigert. Astronauten der „Apollo 15“-Mission hatten Briefe ohne Genehmigung mit zum Mond genommen.

Einer der sogenannten Mondbriefe soll am Freitag (14 Uhr) in Stuttgart versteigert werden. Der Startpreis liegt bei 22.000 Euro. Nach einer heimlichen Reise ins All vor rund 48 Jahren lösten die Briefe einen kleinen Skandal bei der US-Raumfahrtbehörde Nasa aus. Astronauten der „Apollo 15“-Mission hatten sie ohne Genehmigung mit zum Mond und wieder zurück zur Erde genommen.

Konsequenzen für die Astronauten

Davis Scott, Alfred Worden und James Irwin ließen sich für den Transport der 100 Briefe wohl bezahlen, wie eine Sprecherin des Stuttgarter Auktionshauses Eppli sagte.

Die Folgen waren laut dem Auktionshaus erheblich: Die drei Astronauten durften an der nächsten Mission nicht teilnehmen, ihren Kollegen war es fortan nur noch erlaubt, zwölf persönliche Gegenstände mit einem Gesamtgewicht von 230 Gramm mit ins All zu nehmen. Scott, Worden und Irwin hätten den Transport genehmigen lassen müssen - zudem war es verboten, die Briefe zu verkaufen.

Das könnte dich auch interessieren: