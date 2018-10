Brennender Trockner: Einsatz in Klinik in Filderstadt

DPA

Filderstadt /dpa/lsw) - Ein brennender Trockner hat am Samstag für einen größeren Einsatz in einem Krankenhaus in Filderstadt (Kreis Esslingen) gesorgt. Ein Teil der Patienten musste vorübergehend in einen anderen Teil der Klinik gebracht werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt worden sei niemand. Nun müsse das Gebäude vom Rauch befreit werden. Nähere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor.