Neuenstein Brandstifter will Wohnhaus anzünden

Neuenstein / DPA

Ein Brandstifter soll in Neuenstein (Hohenlohekreis) versucht haben, mitten in der Nacht ein Wohnhaus anzuzünden. Verletzt wurde niemand. Zeugen konnten rechtzeitig die Feuerwehrwehr alarmieren, bevor die Flammen eines bereits brennenden Palettenstapels auf das Haus übergriffen. Weil in dem Gebäude in der Nacht von Sonntag auf Montag auch Menschen schliefen, gehen die Ermittler von Mordversuch und versuchter schwerer Brandstiftung aus. Der 60 Jahre alte Verdächtige konnte nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei vom Dienstag nahe dem Tatort festgenommen werden. Er kam in Untersuchungshaft. Die Motive des Einheimischen waren zunächst unklar.

Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft