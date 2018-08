Mahlberg Brand von Schwertransport auf A5 verursacht Millionenschaden

Mahlberg / DPA

Beim Brand eines Schwertransporters auf der Autobahn 5 bei Mahlberg (Ortenaukreis) ist ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden. Vermutlich wegen eines technischen Defekts sei am frühen Donnerstagmorgen ein Reifen des Aufliegers in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe die Zugmaschine in einer Baustelle abkoppeln können und noch versucht, das Feuer zu löschen.

Der Transport hatte den Angaben zufolge einen mehr als 70 Tonnen schweren Steinbrecher geladen. Für die Bergung der Maschine wurde ein Kran an die Unfallstelle geschafft, der die ausgebrannte Maschine von der Fahrbahn hob.

Am Donnerstagabend war die Bergung des Unfallfahrzeugs abgeschlossen und die Autobahn wurde wieder freigegeben. Zwischenzeitlich war der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Lahr und Ettenheim ausgeleitet worden.

